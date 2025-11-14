Gobernador del Biobío valoró que Fiscalía invocara ley antiterrorista por ataque en Contulmo

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman (independiente-Chile Vamos), valoró que el Ministerio Público invocara la Ley Antiterrorista contra los dos sospechosos detenidos ayer por el atentado incendiario en una faena forestal en la comuna de Contulmo, que dejó nueve máquinas forestales quemadas.

Los sujetos fueron capturados en las cercanías del lugar del ataque gracias al uso de drones que permitieron su localización. Ambos se encontraban ocultos en pajonales, portaban armas y supuestamente se enfrentaron a disparos con personal de Carabineros, según el reporte policial.

"Por la velocidad de reacción, se detuvieron a las personas en tiempos muy acotados y eso es una muy buena noticia", subrayó Giacaman.

"Creo que es lo adecuado invocar la Ley Antiterrorista, es una demostración clara que lo que vivimos en la provincia de Arauco es terrorismo puro y duro. En consecuencia, hay que usar todo el rigor de la ley para que quienes han sido terroristas tengan las mayores consecuencias posibles", agregó la autoridad regional.

En ese sentido, el gobernador del Biobío afirmó que la efectividad de la normativa "es muy notable porque demuestra que se ha logrado una buena coordinación de parte de los organismos que están trabajando en seguridad".

"Yo lo he dicho, creo que el Ministerio de Seguridad, que fue un proyecto de ley que se presentó hace mucho tiempo, que se termina de legislar ahora, es una oportunidad para articular el Estado de mejor manera, para organizarlo mejor, y darle un mayor combate al crimen organizado. Es un avance y esto es una demostración concreta de eso", reiteró.

Por su parte, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, informó que el Ministerio de Seguridad aún evalúa la información del caso para decidir la presentación de una querella.