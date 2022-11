Gobernador emplazó a Boric para que visite el Biobío: Todos los presidentes anteriores ya habían venido una vez

El gobernador Rodrigo Díaz emplazó al Presidente Gabriel Boric para visite la Región del Biobío, y comparó su ausencia con el hecho de que los mandatarios anteriores ya había ido a la zona al menos una vez durante su primer año de Gobierno.

La autoridad local habló así en el marco del 38º Encuentro Regional de la Empresa (Erede), uno de los eventos empresariales más relevantes del sur del país, y en el que el Mandatario no participó.

"Yo sé que el Presidente es una persona de región, que creció en Magallanes, que tiene un compromiso personal con la descentralización, y yo le pido que haga historia, que se convierta en el Presidente de las regiones y transforme la descentralización en su principal bandera", instó Díaz.

Acto seguido, lo llamó a que "venga al Biobío", recalcando que, "desde que volvimos a la democracia, todos los presidentes anteriores habían venido al menos una vez a la altura que vamos".

"Lo vamos a recibir con los brazos abiertos y con ganas de colaborar, conversar y construir. No queremos que el Presidente venga para confrontarnos, pero que no venga -cuestionó- o es porque no hay plan de trabajo del Gobierno Central para el Biobío o no le interesamos".

A su turno, Rodrigo Briceño, presidente del Instituto Regional de Administración de Empresas, uno de los organizadores del Erede 2023, habló en el mismo sentido que el gobernador.

"Para nosotros es una pena no poder contar con más autoridades, con el Presidente. La presencia del Presidente nos habría honrado mucho y permitido abordar los diálogos que queremos enfrentar. Queda invitado para una próxima oportunidad, siempre lo vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. La necesidad de diálogo la tenemos, sobre todo para enfrentar estos tiempos difíciles", sostuvo.

Por parte del Gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, expondrá durante la tarde en el encuentro empresarial, vía telemática, pese a que inicialmente iba a ser de manera presencial.

Boric visitó la vecina Región de La Araucanía durante la primera semana de noviembre, gira en la cual reconoció que en la Macrozona Sur "han ocurrido actos de carácter terrorista" y también anunció la convocatoria a una comisión "para determinar con claridad la demanda de tierras y establecer cuáles se pueden restituir, cuándo y cómo" para las comunidades mapuche.