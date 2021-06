Gobernador regional del Biobío espera que actuales funcionarios de confianza renuncien el 13 de julio

El gobernador regional electo en el Biobío, Rodrigo Díaz (Ind), en entrevista Mano a Mano con Cooperativa Regiones, apuntó a que espera asumir el 14 de julio próximo con su equipo de confianza, lo que implica que los actuales funcionarios renuncien a sus cargos.

La nueva administración regional dejará en manos del nuevo jefe de servicio las seis divisiones y unidades que ello conlleva, además de designar al administrador regional, un equipo cercano a 25 personas.

Díaz advirtió que "quiero pedir un estado completo de la situación del Gobierno Regional, sus juicios pendientes, los sumarios que están pendientes, quiero saber la condición jurídica de cada una de las personas que están trabajando ahí".

"Le voy a pedir, como corresponde, que todos los que son funcionarios de confianza salgan del Gobierno Regional salgan con fecha 13 de julio, porque no voy a autorizar personas que quieran hacer un uso mañoso de vacaciones y cosas que no corresponde, cosas que por lo demás yo no hice cuando me tocó entregar el Gobierno", agregó.

"No hay instrucción específica"

El actual jefe del servicio es el Intendente del Biobío, Patricio Kuhn, el que en rigor mantiene a esos cargos a personas de su exclusiva confianza.

Consultado al respecto, dijo que "es bastante normal que la nueva autoridad quiera elegir las personas que van a trabajar con él en sus equipos, particularmente los jefes de división, él podrá decidir libremente si quiere mantener alguno o cambiarlos a todos".

Sobre si existe una orden suya al respecto, "no hay una instrucción específica pero si todas las personas que ingresan a ese tipo de cargos, saben que cuando hay un cambio de autoridad, en la nueva autoridad que dispone quienes van a ocupar esos cargos".

