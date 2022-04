Gobernadores acusan estar imposibilitados para pedir competencias por falta de reglamento

Los gobernadores regionales están imposibilitados aún de comenzar a pedir la transferencia de competencias al nivel central, ya que según denunció la autoridad en el Biobío, Rodrigo Díaz, la Subsecretaría de Desarrollo Regional aún no elabora el reglamento oficial.

En específico, la Subdere aún no dota a las gobernaciones de la resolución señalada en el inciso tercero artículo 12 del decreto supremo 656 del 2019 que regula la transferencia de competencias. Sin eso, nada pueden hacer, pese a que la ley abría la primera ventana de dos años para iniciar el proceso el pasado 22 de marzo.

Según dijo el gobernador Díaz, "hubo una reunión de la directiva de gobernadores y gobernadoras de Chile con el subsecretario de desarrollo regional hace 15 días. En esa reunión el subsecretario tomó un compromiso con nosotros que consistía en que nos ibamos a reunir e ibamos a iniciar un plan de trabajo para definir algunas competencias que el actual gobierno nos va a transferir de oficio y otras van a ser objeto de ley, estamos a la espera de esa invitación".

"También estamos a la espera del documento, resolución que tiene que sacar la Subdere que indique cómo se sigue el procedimiento una vez que nosotros pedimos competencias, porque hoy día tenemos la facultad de pedirlas, pero luego la Subdere debe derivarla a los ministerios o servicio público para que se nos entregue respuesta, esa resolución no está", denunció.

Díaz fue crítico del rol que asumió el Subdere en la designación de seremis, ocupando tiempo que a su juicio pudo ser utilizado en avanzar en la materia que los afecta. "No corresponde. Tengo la mejor opinión personal de Miguel Crispi como persona, como político, pero me parece que no es adecuado que un subsecretario esté designando los seremis por mucho que tengan el fin noble de resguardar la paridad de género en la representación, porque eso debilita a sus delegados presidenciales".

La respuesta de Crispi

El aludido subsecretario Crispi respondió que "antes del día 1 hemos estado construyendo una relación con los gobernadores y gobernadoras. Nuestro compromiso es gobernar con ellos y ellas y en eso también tenemos un compromiso en el traspaso de competencias".

"Se nos pasaron algunas apuestas que están haciendo algunos gobernadores en el traspaso de competencias y en función de eso estamos trabajando y aquí la clave va a ser cómo entramos en una lógica de cooperación y creo que vamos en la dirección correcta. La ley establece un plazo, 24 meses, y por eso tenemos muy claro que este gobierno que es regionalista va a estar a la altura de un proceso realmente muy especial", agregó.

De todas formas no entregó una fecha o un plazo estimado para disponer del reglamento que mantiene frenado el proceso de solicitud de competencias de los 16 gobernadores de Chile.