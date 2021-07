Gobierno no da continuidad a gobernador de Arauco y asume nuevo Delegado Presidencial Provincial

El Gobierno decidió realizar modificaciones en las delegaciones presidenciales provinciales, las ex gobernaciones, siendo la más notoria el cambio en la provincia de Arauco, ya que no continuará Óscar Muñoz, hasta ayer gobernador, y asumió Mauricio Alarcón, ex alcalde de la comuna de Arauco.

A través de un escueto comunicado, la delegación presidencial de Arauco ratificó que este mismo 15 de julio comenzó sus funciones Alarcón Guzmán, quien fue por tres periodos consecutivos jefe comunal y a la vez líder de la Agrupación Arauco 7.

"Se informa que el Presidente Sebastián Piñera resolvió nombrar a Mauricio Alarcón Guzmán como nuevo delegado presidencial provincial de Arauco. La nueva autoridad comenzó sus funciones hoy 15 de julio", indica la comunicación oficial.

El cambio se da en medio de un convulsionado ambiente en la zona luego de la muerte del miembro de la CAM Pablo Marchant, baleado tras un atentado en Carahue, Región de La Araucanía. Esto dio pie para que en la última semana se registrara uno de los ataques más grandes de los que se tenga registro en Cañete, con 16 equipos forestales incendiados en Tucapel Alto.

En la provincia de Biobío, en tanto, la decisión fue ratificar a Ignacio Fica (RN), quien desde el inicio del Gobierno de Sebastián Piñera ha sido gobernador de ese territorio.

"Estamos desde temprano ya en el trabajo para continuar las labores que veníamos haciendo. Nuestros funcionarios saben que la tarea continúa y las 14 comunas merecen el mejor de nuestros esfuerzos", expresó la autoridad.