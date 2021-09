Gobierno Regional del Biobío acusó millonario "plan fantasma" para enfrentar el Covid-19

Los consejeros regionales del Biobío, Patricio Badilla (RN) y Javier Sandoval (PI) solicitaron diversos informes al Gobierno Regional del Biobío respecto de los 16 mil millones aprobados por el Core para enfrentar la pandemia en 2020 (8 mil 500 millones) y 2021 (7 mil 500 millones), sin embargo la sorprefesa fue mayor al recibir la respuesta que tal plan no existe.

Rodrigo Sandoval, Jefe de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional del Biobío, explicó que "aquí quisieron hacer el hito político, comunicacional, decir mira aquí todas las instituciones estaban haciendo anuncios en torno al Covid, entonces dicen no podemos ser menos y le plantearon al Core abrir una especie de marco presupuestario, pero en la práctica ninguna de las iniciativas que pudieron ser atribuidas a ese marco, dejaron de tener el mismo trámite que tenía cualquier otra iniciativa financiada por el Core".

"No hay una imputabilidad de cada proyecto respecto a ese fondo, sino que cada proyecto siguió su propia suerte, en la práctica tenemos aquí dos conceptos, un plan fantasma porque no existe, no está asociado a iniciativas concretas a financiar, y técnicamente es más bien una declaración de intención del gasto", agregó.

Ante la solicitud de realizar una auditoría para saber en qué se gastaron, el Gobierno Regional del Biobío dice que no hay nada que auditar porque dicho plan no existe. pic.twitter.com/aOaw9VC2BZ — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 28, 2021

De hecho en la respuesta oficial entregada por escrito, se dio cuenta de una serie de proyectos que eventualmente se podrían imputar a dicho marco presupuestario, pero que en la sumatoria solo alcanza los 6 mil millones de pesos.

Estos recursos fueron solicitados por el Gobierno central a través de la Intendencia, por lo que el ex intendente, Patricio Kuhn, actual delegado presidencial de la región, entregó su versión señalando que "el fondo covid estaba compuesto por una batería de proyectos que se ingresaron al Gobierno regional y que se encontraban en tramitación".

Según aseguró, estos proyectos fueron priorizados "y se ingresaron dentro de un marco presupuestario que fue acordado y aprobado por los conseros regionales", debido a "las características de estos proyectos y del estado de la pandemia".

Desde el Gobierno Regional del Biobío se enumeró algunos proyectos que eventualmente se podrían imputar a dicho plan, sin embargo no hay constancia de que dichas iniciativas sean atribuibles a esos fondos. De ser así, alcanzan 6 mil millones de pesos. pic.twitter.com/u08EWxwAEw — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 28, 2021

Por su parte, el consejero Javier Sandoval (PI), acusó que "la negligencia viene de los dos intendentes anteriores -Sergio Giacaman y Patricio Kuhn- y lo que corresponde al nuevo gobernador es garantizar la ejecución de estos recursos y no redireccionarlos. Esto no fue una iniciativa del Ejecutivo, fue de los consejeros y consejeras regionales, haciéndonos eco de lo que pedían los gremios de la salud".

"Estamos llevando esta instancia a Contraloría, porque además hemos solicitado al interior del Consejo que se sesione para analaizar este tema, interpelar al gobernador regional para que garantice el uso de los recursos para la finalidad que fueron asignados, estamos hablando de 16 mil millones como marco presupuestario", agregó.