Gobierno regional lanzó plan para abordar conflicto y postergación en provincias de Arauco y Biobío

El Gobierno regional del Biobío dio a conocer este viernes un plan con el que que busca abordar el conflicto y la postergación en la provincia homónima y la de Arauco.

La propuesta Biobío reconoe: diálogo y seguridad para el desarrollo, cuenta con cinco ejes correspondientes a diálogo intercultural; apoyo a víctimas de la violencia; seguridad y apoyo a policías; desarrollo económico local y zonas de rezago.

Cabe destacar que la iniciativa de diálogo intercultural recogió las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Pueblos Originarios de Naciones Unidas, invitando a todos los grupos sociales comprometidos con el acto de "parlamentar", correspondiente al sector mapuche, el sector empresarial y a la población chilena y descendientes de colonos en la región y territorios, indica un comunicado.

En materia de seguridad, el gobernador Rodrigo Díaz presentó un Convenio de Programación Carabineros de Chile y Gobierno Regional del Biobío, con una inversión conjunta de $35 mil millones de pesos para la policía uniformada en ambas provincias.

"Tenemos que ser capaces de mirarnos unos a otros, sociedad mapuche y no mapuche, de las distintas identidades de los pueblos originarios, chilenos, chilenas, descendientes de colonos", enfatizó la autoridad regional en su discurso.

Díaz también destacó que desde el 14 de julio de 2021 hasta la fecha se reunieron "con 153 organizaciones mapuche de la región", además de recibir "al mundo civil y del trabajo".

En la actividad participaron los alcaldes de Tirúa, Cañete, Contulmo y Alto Biobío, junto a parlamentarios, consejeros regionales, altos mandos de Carabineros y también de la PDI. Además del rector de la Universidad del Biobío, entre otras autoridades.

La historia nos enseña, acá se realizó el Parlamento de Tapihue y también el de Negrete, con el pueblo mapuche. Dialogar, escuchar, respetar, compartir son verbos que debemos practicar diariamente para alcanzar la anhelada solución a problemas que nos afectan como región pic.twitter.com/egayyM2L07 — Gastón Saavedra (@gastonsaavedra) May 20, 2022

José Linco, alcalde de Tirúa, destacó que "todo diálogo es importante" y enfatizó que espera que el trabajo propuesto "sea de cara a la gente".

"El diálogo siempre va a ser el camino para solucionar diferentes problemas y creo que se tiene que someter a la ciudadanía esta conversación", apuntó.

Carlos Leal, jefe comunal de Contulmo señaló que pese a las complicaciones de seguridad en la comuna, esperan que "algún día mejorar esta situación".

Consultado sobre el atentado que afectó a sus familiares este mes, Leal dijo que "son situaciones que nadie espera pero lamentablemente eso ocurrió y hay que ir superándolo de a poco".

Todo esto mientras Arauco se encuentra a la espera de la llegada de efectivos de La Armada.

El alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, cree que el estado de excepción "no es la medida justa, no correspondía. Había otras formas de hacerlo, pero no se tomó. Se repitió lo de los años anteriores. Sé que es un tema de Estado, pero hoy era la oportunidad de buscar un diálogo, acercarse con los entes que pertenecen a cada territorio".