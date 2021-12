Grupo mapuche reivindicó quema de 31 casas y dijo que no parará "ni con Piñera ni con Boric"

Los demás atentados reivindicados consisten en la quema de 35 vehículos y equipos forestales desde noviembre pasado: cuatro camiones extractores de áridos del río Trongol y un furgón forestal de Bosques Arauco en Los Álamos (24 de noviembre); 15 máquinas forestales en el fundo Coihue-Yeneco de la Forestal Arauco, en Lebu (9 de diciembre), y 15 equipos forestales en el fundo El Tesoro de Forestal Arauco, en Curanilahue.

Efectuaron estas acciones en represalia a la sentencia que ocho comuneros recibirán el viernes 24 de diciembre por el crimen de Eleodoro Raiman, hecho ocurrido hace un año en un camping de Contulmo. Pese que el delito no tiene relación con la causa mapuche, los condenados se han autodenominado presos políticos y solicitado su liberación.

"El Gobierno y el payaso coordinador de la 'macrozona' Pablo Urquízar insisten en hablar de un crimen a mansalva, pero eluden el fondo del asunto que hoy condenará a decenas de años de cárcel a nuestros peñi, lamuen de Elicura (...) Sabemos que el Estado castigará a nuestros hermanos, humillará sus familias y hará ver de víctimas a los traidores", repudió el grupo en su comunicado.

"Frente a esta farsa jurídica y mediática es que nos alzamos al weichan, empuñando nuestras tralkas y fuego justiciero. Porque si no hay justicia winka, siempre habrá justicia mapuche (...) Somos un pueblo que avanza hacia su liberación y eso implica, sépanlo, expulsar a los usurpadores históricos, los verdaderos terroristas, porque sólo así volverá a surgir la vida mapuche", enfatizó.

Al cierre, la RML advierte que "mientras las forestales y empresas de áridos sigan devastando nuestro territorio, las empresas turísticas sigan lucrando de nuestros recursos y las cárceles del sur continúen llenas de mapuche, el weichan no parará. Ni con Piñera ni con Boric".

"LA INDUSTRIA TURÍSTICA DEJA DE EXISTIR CUANDO NO HAY PAZ"

El presidente de Fedetur, Ricardo Margulis, lamentó que el incendio de las 31 cabañas "es otro hecho que agrava la crítica situación del turismo en esa zona del país, que en los últimos años ha sido afectada de manera grave por distintos atentados de este tipo".

"Este nuevo atentado no sólo destruye infraestructura de turismo, sino que también destruye el sueño de un empresario pyme que entrega trabajo y oportunidades a familias, que gracias al turismo pueden surgir y alcanzar bienestar económico y social. Ellos son las verdaderas victimas de toda esta violencia", remarcó.

Margulis agregó que "este destino es una constatación clara de los efectos que tiene la violencia en la industria turística: que deja de existir cuando no hay paz".

Por ello, consideró que "la condena a la violencia desde todos los sectores es fundamental pero no suficiente para enfrentar este flagelo: Se requieren acciones eficaces y la voluntad real para frenar a los grupos violentistas, y desde el sector turismo requerimos que el Estado se haga cargo del problema, o en esas zonas será imposible que nos pongamos de pie".

DELEGADO URQUÍZAR RESPONDE

En conversación con Cooperativa, el delegado presidencial en la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, respondió a este ataque y recalcó que este es un deber del Estado, independientemente del color político de quien lo presida.

"Nosotros tenemos un enemigo común que no distingue ni origen étnico ni distingue también color político, que es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y es precisamente ese enemigo común al que hay que poner todas las herramientas del Estado para poder enfrentarlo, desarticularlo, detenerlo y condenarlos como en derecho que corresponde", comentó.

Enfatizó en que "acá se necesita poner la máxima prioridad, la máxima urgencia y toda la capacidad del Estado, no solo en este gobierno que ya va a terminar el 11 de marzo, sino para el gobierno que sigue".

Junto con esto, mencionó que el Estado no puede ceder ante las presiones, con respecto al juicio por el crimen contra Raiman, y que la razón por la que piden el fin del estado de excepción es para seguir con el narcotráfico y el tráfico de madera en la zona.

Finalmente, señaló que los "grupos terroristas no sólo están identificados, sino que visualizados por los sectores donde cometen los hechos de violencia y las orgánicas a las cuales pertenecen, pero estamos en un Estado Democrático de Derecho y para poder imputar un delito se requiere acreditar pruebas y obtener pruebas en el proceso penal; no basta la información del sistema de inteligencia del Estado"

PREOCUPACIÓN EN EL TURISMO

Ante estos hechos de violencia el comercio y el turismo están preocupados por la época estival y el temor que puede haber en la zona.

"Contulmo es muy especial porque el único desarrollo económico y sustentable que tiene es el turismo, no hay otro más. Las expectativas siempre son constantes. No podemos tener un desarrollo, no podemos hacer grandes inversiones: solamente nos estamos manteniendo", dijo el presidente de la Cámara de Turismo de Contulmo, Marcelo Morris.

Además, añadió que "no podemos avanzar al respecto por algo que todo el mundo sabe, por esta intranquilidad, y esto afecta a chilenos, alemanes, mapuches, estamos todos involucrados en el mismo problema. Estamos todos complicados con el mismo tema".

El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, consideró al respecto que esta "es una herida grave a una actividad económica que ya se había reducido bastante, hay muy poca oferta turística, y con esto yo me temo que muy pocas personas van a querer seguir trabajando o visitando la provincia. Es un golpe al sueldo, a la forma en que se ganan la vida muchas personas honestas en la Provincia de Arauco".