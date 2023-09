Grupo Saesa niega responsabilidad en devastadores incendios del verano en el Biobío

Tras el anuncio del Ministerio Público de que los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío el verano pasado iniciaron por responsabilidad de empresas eléctricas, uno de los denunciantes señaló que "hay mucha evidencia en terreno"

Este miércoles, la Fiscalía penquista comunicó que los siniestros denominados "San José Grande", en la comuna de Nacimiento, y "Santa Ana", que partió en Santa Juana y llegó a Nacimiento, cobrando 17 vidas; además del incendio que destruyó la caleta de Punta Lavapié en Arauco, inciaron por las empresas Frontel -propiedad del grupo Saesa- y Coelcha.

Lo anterior, por "accidentes eléctricos provocados por líneas de alta tensión que, manejados en fajas o que corren por fajas que no tienen la mantención adecuada", explicó la fiscal regional Marcela Cartagena.

Bajo esta premisa, uno de los denunciantes en el caso de la caleta Punta Lavapié, Miguel Osorio, señaló que "al menos en nuestro caso hay mucha evidencia en terreno, que se estudió acá en Concepción y Santiago".

Asimismo, apuntó que "es de alta significancia para el caso y obviamente se tiene que hacer muy bien. Esperamos que de aquí a fin de año se realicen las primeras formalizaciones".

Por otro lado, la noticia también trajo un poco de calma a los familiares de las víctimas fatales de los incendios forestales. Roxana González, quien perdió a su cuñada Lorena Peralta en la comuna de Santa Juana, apuntó: "Qué bueno que por ultimo ya se puede tener un poquito de tranquilidad y saber que hay culpables, porque nosotros estamos mal"

"Si supieran el daño que hicieron, yo creo que no hubieran provocado un mínimo de fuego, porque imagínese estar yendo todos los días a psicólogos, tener que estar con medicamentos porque uno no puede dormir en la noche, tener episodios de suicido de gente que todavía que no está bien", manifestó.

DECLARACIÓN GRUPO SAESA

Cabe recordar que las oficinas de Coelcha y Frontel fueron allanadas la tarde de este miércoles en búsqueda de evidencia respecto a quienes son responsables de la limpieza de las fajas de seguridad.

Tal razón, motivó al holding grupo Saesa –dueña de Frontel- a pronunciarse con un comunicado público, afirmando: "Estamos seguros de no tener responsabilidad alguna".

"Tenemos la tranquilidad de que cumplir cabalmente con nuestros exigentes planes de mantenimiento, a los que destinamos considerablemente más recursos de lo que existe la tarifa vigente y la regulación actual", recalcaron.