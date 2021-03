Hijo del tío abuelo de Tomás lo defendió: "No es una persona mala y no hay nada que lo inculpe"

Este lunes, Jorge Escobar, hijo del tío abuelo de Tomás Bravo, se refirió al caso que tiene a su padre como principal sospechoso del homicidio del menor en Caripilún, comuna de Arauco. En una entrevista con Bienvenidos, el joven afirmó que considera que su padre no llevó a cabo el delito.

"Para mí es inocente. Él me crió de chico, he dormido con él, crió a la mamá de Tomás y se estaba dando el trabajo de criar a Tomás. Fue la maldita mala suerte la que los separó", dijo. "Él no es una persona mala y no hay nada que lo inculpe", agregó.

"No sé que decirle a la gente que habla tan mal de mi papá. Pónganse en el lugar mío, piensen en la persona que los crió y si ven algo malo en esa persona", dijo, haciendo alusión a las protestas y funas que ha recibido su padre.

"Yo y mi familia completa está destruida. Se nos está derrumbando todo. No sabemos qué es lo que pasa, queremos que esta pesadilla se acabe luego y encontrar a los verdaderos culpables de lo que está pasando acá", agregó.

"Se sentía culpable"

Escobar contó además que su padre "estuvo todos los días en la casa, yo andaba con él para todos lados, no lo dejé solo. Siempre prestándole apoyo. Se sentía culpable, decía que él no debía haber dejado a su huachito solo. Teníamos esperanza que el niño iba a aparecer con vida y toda esta pesadilla se iba a acabar".

"Cuando mi papá salió con el Tomás, eran tres minutos para las ocho; y cuando él llamó a mi prima para preguntarle si Tomás había vuelto a la casa, era como las 20:24 o las 20:25. Más de 30 minutos no pasaron (...) ¿A qué persona le va a dar el tiempo para hacer algo tan horrible e ir a dejarlo allá donde pillaron a mi sobrino?", agregó, defendiendo a su padre.

"A ese niño lo sacaron, alguien lo sacó. No sé si fue por maldad, pero alguien sacó al niño. No sé si después le dio miedo y lo fueron a dejar allá", agregó.

"Tengo miedo que la PDI y la Justicia siempre buscan a quién echarle la culpa, cerrar el caso luego. Ellos no buscan justicia, sobre todo si los están presionando desde arriba, van a buscar algún culpable, cargarle toda la mata y que la gente en redes sociales y en todo Chile quede conforme. Tengo miedo que los responsables de esto estén riéndose de nosotros", finalizó.

Cabe destacar que el control de detención de J.E.E.E. se realizará este martes por la mañana.