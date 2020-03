Hombre que acusó a carabineros de Hualqui de robo: Los tres estaban en estado de ebriedad

El hombre que denunció por robo a tres carabineros de la comuna de Hualqui, en la Región del Biobío, aseguró que los funcionarios -ahora dados de baja- se encontraban en estado de ebriedad al momento de los hechos.

Los efectivos policiales fueron dados de baja de la institución tras ser acusados de cometer un robo con violencia, estando de uniforme, en la madrugada y en estado de ebriedad en la calle, motivo por el que pasarán a control de detención.

Jonny Vivallos (31), el denunciante, contó que "esto pasó a las 04:00 de la mañana, me dirigía a la casa de mi mamá, me aborda un auto gris con tres carabineros adentro, dos de uniforme y uno de civil; uno de civil y otro de uniforme inmediatamente me golpearon".

"Me robaron 50 mil pesos y mi teléfono celular, yo los veo, los conozco, los veo todos los días aquí en Hualqui, sé quienes son, todo el mundo los conoce. Todos saben los carabineros que son, que se toman un trago, y salen a quitarle las cosas a la gente entre las 03:00 o 04:00 de la mañana, esto ya ha pasado, los tres estaban en estado de ebriedad", agregó el denunciante.

La versión de Carabineros

El coronel Rolando Molina, prefecto de Carabineros de Concepción, con el análisis recién de los primeros antecedentes tomó la decisión de expulsarlos de la institución, ya que aseguró que los funcionarios se encontraban en hora y lugar denunciada.

"Ellos en todo momento han reconocido su participación hasta una riña o agresión entre ellos, porque el denunciante tiene antecedentes policiales y en distintas oportunidades ha tenido confrontaciones con ellos mientras realizaban sus funciones como Carabineros en el sector de Hualqui", indicó el oficial.

"Al verlos en la noche, lo confrontaron y se habría producido una riña. Los antecedentes del robo que él denuncia están en poder y en parte de la investigación que la PDI está realizando", cerró.

Durante la mañana de este viernes se decidió ampliar la detención de los tres acusados, ahora ex Carabineros.