Instruyen sumario al hospital de Cañete por joven que se fue a operar una fractura de brazo y murió

La muerte de Yuliana Carrillo (17) joven de Cañete que murió tras una operación de fractura de brazo en el Hospital Multicultural Kallvu Llanka de esa comuna, por un presunto error en el procedimiento clínico, derivó en la instrucción de un sumario administrativo.

Acorde a los antecedentes iniciales, la joven fue sometida a la intervención quirúgica y terminado el proceso quedó en coma, por lo que fue derivada en riesgo vital hasta el Hospital Regional de Concepción, donde después de seis días conectada a ventilador mecánico falleció.

Nelly Pillado, director del Hospital de Cañete, junto con lamentar lo sucedido, confirmó que "frente a los hechos sucedidos y con el fin de establecer y determinar las responsabilidades eventuales en este caso, hemos solicitado de inmediato a nuestro servicio de salud Arauco las investigaciones correspondientes mediante un sumario administrativo".

La familia de la víctima por su parte pudo despedir a Yuliana, por lo que actualmente comenzaron a trabajar en lo que serán futuras acciones legales.

Domingo Carrillo, padre de la menor, entre lágrimas expuso que "esto no puede quedar impune, me arrebataron a mi hija siendo una niña tan joven llena de vida, esto no puede seguir ocurriendo en este Hospital han ocurrido miles de negligencia".