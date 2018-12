Intoxicados de Florida que apuntan al salmón podrido del Seikongen: "Era como un olor a cadáver"

Los 10 vecinos del vertedero de Copiulemu en Florida, región del Biobío, que el pasado 14 de diciembre resultaron intoxicados por la inhalación de una sustancia, hasta ahora, no determinada, denunciaron el hecho ante la Superintendencia del Medio Ambiente para que se realice una investigación.

Los afectados apuntan a que las 42 toneladas de lodos orgánicos de salmón podrido del barco Seikongen depositados sin aviso a la comunidad en el lugar, y la mezcla con 8 toneladas de levadura descompuesta causaron el episodio.

Vecinos del vertedero Copiulemu de Florida denuncian en la Superintendencia de Medio Ambiente el episodio de contaminación que les provocó náuseas y vómitos. Apuntan a los lodos de salmón podrido del Seikongen como causantes. @Cooperativa pic.twitter.com/kiAiWlRo3P — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 21 de diciembre de 2018

Una de las intoxicadas, Carolina Hermosilla, relató que "a diario sentimos malos olores, pero no como ésta vez, porque era como un olor a cadáver, si se puede decir, era un olor que no se podía aguantar, nauseabundo".

Margarita Morales, vive a 170 metros del relleno sanitario, es la más cercana y dijo que "fue demasiado fuerte y nos provocó vómitos a mi hija, el desvanecimiento mío, muy fuerte que no hallaba a quién acudir y no sabemos qué fue lo que pasó, ellos no avisan nada entonces el temor es grande".

"No fuimos informados de nada"

La denuncia ante la SMA fue respaldada por el municipio de Florida, y el alcalde Jorge Roa, subrayó que "nosotros lo que buscamos con esto es que se investigue qué fue lo que ocurrió".

Agregó que "también que en futuras acciones que desarrolle el vertedero la comuna sea informada, nosotros nunca fuimos informados de ningún depósito de absolutamente nada, por lo tanto eso creemos que no puede ser".

Los reclamos son contra la empresa Hidronor, responsable del vertedero, y también sobre la Autoridad Sanitaria, quienes estando en conocimiento de la llegada de los lodos no avisaron a la comunidad que confiaba en que la disposición de la justicia expresada en los cinco recursos de protección acogidos por la Corte de Apelaciones de Concepción, y que prohibía la llegada de los lodos, se respetaría.