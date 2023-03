Investigan presunto caso de corrupción en la Delegación Presidencial del Biobío por uso indebido de firma de la delegada

Un presunto caso de corrupción denunció ante la Fiscalía la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, luego que se conociera que quien fuera su ex jefe de gabinete, el abogado Julio Muñoz, utilizó indebidamente su firma facsímil (timbre) para autorizar su propio sueldo, el que no correspondía pagar porque ya no prestaba servicios en esa repartición.

La trama queda al descubierto a causa de una denuncia que se realiza al Tribunal Supremo del partido de Muñoz y la propia delegada Dresdner, Revolución Democrática.

A través de una escueta declaración escrita reproducida por el medio local Sabes.cl la Delegación Presidencial de la Región del Biobío, dijo que "inició una investigación sumaria y entregó los antecedentes al Ministerio Público, por un funcionario que utilizó la firma tipo facsímil de la Delegada de manera indebida y sin autorización, para la tramitación de documentos internos".

Asimismo, la delegada Daniela Dresdner al respecto aseguró que "no importa de qué partido sea, quiero dejar muy claro que si algún funcionario público realiza una acción poco ética, indebida y maliciosa, en que además enloda el trabajo de nuestro gobierno, lo vamos a perseguir y siempre vamos a entregar todos los antecedentes a los organismos que correspondan. Nosotros entramos al gobierno para cambiar la vida de los chilenos y chilenas y no para hacer mal uso de las instituciones".

Suspenden militancia pero aparece contratado en la CAJ Biobío

Tras todo este revuelo con denuncia en el partido y también en la Fiscalía, Aurora Benavides, presidenta de RD en el Biobío, confirmó que a Julio Muñoz se le suspendió la militancia mientras se investigan los hechos, conocidos internamente en febrero pasado.

"Se toman las medidas inmediatamente y al compañero militante se le suspende, y se le hace la denuncia correspondiente. No dejamos pasar nada porque llegamos para hacer las cosas distintas", apuntó.

Según la denuncia, al ex jefe de gabinete se le desvincula y posteriormente se habría utilizada la firma facsímil autorizando pagos de sueldo superiores a los 3,2 millones de pesos.

En el mes de enero de 2023, la misma persona, según los sitios de transparencia activa de la DPR Biobío y la CAJ Biobío, reflejan el pago paralelo de dos sueldos, 3,2 millones de DPR y 1 millón en la Corporación de Asistencia Judicial.

El director (s) de la CAJ Biobío, Julio Díaz de Arcaya Baro confirmó que el sujeto en cuestión accedió a un reemplazo a plazo fijo desde el 3 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo como abogado asistente en Los Ángeles, pero que efectivamente trabaja ahí bajo esa modalidad.