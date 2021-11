Jefe de la Defensa no confirma vinculación de muerte de dos comuneros con incidentes previos

Tras la muerte de dos comuneros en la Región del Biobío, el Gobierno salió entregar las primeras versiones oficiales de los hechos ocurridos este miércoles en la Ruta P-72, que une Cañete y Tirúa, entre los cuales relató dos supuestas emboscadas contra las fuerzas policiales y militares, cuya vinculación con los fallecidos aún no está clara.

Los sucesos se registraron en horas de la tarde, y no fue hasta pasadas las 21:30 que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ofreció un punto de prensa en La Moneda.

Primero que todo, expuso el contexto de violencia que ha primado en ese camino, que estuvo "tomado parcialmente por mucho tiempo por orgánicas radicales, muchas con tinte violento y terrorista que en el pasado se tomaron fundos", y donde "la semana pasada logramos derribar un punto de control territorial, vale decir una especie de peaje, y que recuperamos para el libre tránsito".

Allí, relató Delgado, efectivos de Carabineros y la Armada fueron atacados dos veces durante los patrullajes mixtos que realizan en el marco del estado de emergencia que rige desde el 13 de octubre en dos provincias de la región -Biobío y Arauco-.

A su vez, mediante un video, el jefe de la defensa nacional en la región, contraalmirante Jorge Parga, detalló que "a las 13:50 de hoy, personal de Carabineros que se encontraba efectuando un procedimiento en la ruta comunica alrededor de 15 individuos encapuchados derriban un paradero en el lugar, para luego rociarle líquido acelerante y quemarlo. Además, se indica que en lugar había neumáticos en combustión obstaculizando la ruta".

"Carabineros se acerca para verificar la situación, cuando son atacados con armas de grueso calibre, por lo cual hicieron uso de disuasivos químicos para dispersar a los individuos. Más tarde, alrededor de las 14:35 horas, arriba Infantería de Marina en apoyo, instante en que los individuos se repliegan hacia zonas boscosas, y ocultos en follaje del bosque atacaron y emboscaron al personal", agregó.

Ante eso, los efectivos de la Armada procedieron "a repeler en primera instancia con munición no letal y tiros de escopeta", pero ante "el constante fuego por parte de los encapuchados, el personal debió hacer uso de su arma de servicio".

"Los individuos se alejaron del área (...) y más tarde recibimos la información de que, aproximadamente a las 17:30 horas, dos heridos llegaron al Cesfam de Tirúa, quienes no podemos confirmar que tengan relación con el incidente", precisó Parga.

Fiscalía del Biobío confirma que las 2 personas fallecidas tendrán autopsia con presencial del INDH. Además, da cuenta de 3 personas detenidas por distintos delitos tras los hechos acontecidos entre Cañete y Tirúa. @Cooperativa pic.twitter.com/jW5rKXpaFt — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 4, 2021

La Fiscalía Regional del Biobío instruyó a un equipo multidsciplinario de la Policía de Investigaciones las diligencias para esclarecer los hechos y las circunstancias en que resultaron lesionados las dos personas muertas, un joven de 23 años y otro hombre de 44.

Informó que primero uno de ellos ingresó fallecido al Cesfam de Tirúa y el otro pereció cuando era trasladado a un centro asistencial de la vecina Región de La Araucanía. Preliminarmente, ambos presentaban heridas de bala.

DELGADO DEFIENDE ESTADO DE EMERGENCIA

En su vocería desde Palacio, Delgado confirmó además que, hasta entonces, había información de otras tres personas heridas.

También defendió el estado de emergencia vigente desde el 13 de octubre en las provincias de Biobío y Arauco y en las dos que conforman La Araucanía -Malleco y Cautín-.

Poco antes el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, lamentó los decesos y planteó que "era bastante esperable que esto terminara ocurriendo", apuntando contra esa medida: "El estado de excepción era la crónica de una muerte anunciada, no porque no pudiera haber un estado de excepción, sino porque había un abordaje parcial de la problemática que nos afecta, que no sólo es de orden público, sino también económica, política y social".

Rodrigo Diaz, gobernador regional del Biobío por hechos en Tirúa: "Sabemos que hubo un acto de fuerza, que hay personas muertas y heridos que no han llegado a consultar a la atención pública". @Cooperativa pic.twitter.com/Cy6qfTE9LG — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 3, 2021

Desde La Moneda, Delgado afirmó que "nosotros dijimos que éste era un estado de excepción y diálogo, trabajo, propuestas, y el Gobierno las hace, seguimos trabajando con las comunidades que quieren hacerlo", a la vez que respaldó que "el estado de emergencia no es contra una comunidad o pueblo determinado, es contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo".

INDH URGE A "SILENCIAR LAS ARMAS"

A través de un comunicado, la Fiscalía Regional garantizó que funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos podrá estar presente para observar las autopsias que se le deberán realizar a ambas personas fallecidas.

El INDH, que se desplegó en terreno para recoger información, exigió una "investigación seria, imparcial y efectiva" que aclare los hechos y urgió a "silenciar las armas y buscar vías de diálogo para superar la actual crisis sociopolítica" en la macrozona sur".

🔴El INDH reitera el llamado a silenciar las armas y buscar vías de diálogo que permitan superar la actual crisis social y política que viven los territorios de La Araucanía y Biobío. #Cañete — INDH Chile (@inddhh) November 3, 2021

Además de todo esto, el contraalmirante Parga informó de otro ataque contra el personal militar en el mismo sector.

"Alrededor de las 18:15, en el cruce Colo Colo, de la misma ruta, kilómetro 10, personal de la Armada nuevamente fue atacado con armas de fuego desde el interior de un predio. Debieron hacer ingreso a éste reaccionando a la agresión, y deteniendo a dos personas: adulto de 21 años y un menor de 15. Se incautó un fusil calibre 7,62, una escopeta de fabricación artesanal, 57 cartuchos de 9 milímetros, 50 cartuchos de 5,56 milímetros, dos cartuchos de calibre .22 largo, una vainilla de 9 milímetros de fogueo, 16 cartuchos de calibre .12, y además una camioneta con encargo de registro policial", detalló el jefe de la defensa nacional.

En total, la Fiscalía reportó que hubo tres detenido hoy, por los delitos de receptación, infracción a la ley de armas y atentado contra la autoridad; y cuya situación procesal se determinará en un plazo de 24 horas de acuerdo con los antecedentes que se recaben.