La mayoría de los colegios de Cañete suspendió las clases ante preparación de juicio contra Berkhoff

Catorce de los 21 colegios de Cañete, en la provincia de Arauco, suspendieron las clases este miércoles debido a que se activó una alerta de seguridad ante la preparación del juicio oral en el que está imputado Emilio Berkhoff junto a otras 18 personas.

En la causa, iniciada en 2020, el Ministerio Público imputada a los 19 acusados de internar en el Gran Concepción un total de 823 kilos de pasta base de cocaína.

Debido al desarollo de la audiencia se elevó una alerta de seguridad por la vinculación de Berkhoff con movimientos radicales de la zona en el Biobío.

Frente a esta situación, el municipio de Cañete suspendió las clases en todos sus establecimientos y advirtió a colegios particulares subvencionados.

La delegada presidencial, Daniela Dresdner, comentó que "estamos teniendo una situación sumamente compleja a propósito del juicio oral que se está produciendo y que el día de hoy es el día que está apuntado para que esto ocurra".

"Esto es parte de un proceso que nosotros, entendemos, no inicia ahora, donde el Estado no se ha hecho cargo y, por lo tanto, tenemos que nosotros empezar a hacernos cargo. Sabemos que no es algo que vamos a poder solucionar de un día para otro, definitivamente no es algo que vamos a poder solucionar en las tres semanas que hemos estado en el Gobierno, pero sí es algo en lo cual nos estamos aplicando y estamos trabajando profundamente porque entendemos la urgencia de poder avanzar en soluciones", enfatizó.