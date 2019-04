Lorenza Cayuhan recordó, en juicio, su parto engrillado: "Me va a marcar de por vida"

Un crudo y detallado relato del parto engrillado al que fue sometida en octubre de 2016 expuso este martes, en el marco del juicio simplificado contra tres gendarmes por el delito de vejaciones injustas, la comunera mapuche Lorenza Cayuhan.

El testimonio de la mujer ante el Juzgado de Garantía de Concepción se extendió durante dos horas, constantemente al borde del llanto.

"Espero que hoy día se hayan dado cuenta de cuál es la verdad", dijo la madre al cierre.

"Había varias especulaciones, pero solamente yo sé cuál es la verdad, porque yo estuve ahí; lo viví, esto me marcó, y para mí no es fácil hablar ni volver a recordar, a pesar de que ha pasado harto tiempo, es algo que me va a marcar de por vida", dijo Cayuhan.

"Soy mapuche, pertenezco a una comunidad y siempre he llevado adelante la reivindicación territorial; por eso mismo fui encarcelada por una forestal que tiene mucho poder, que es Forestal Arauco , siempre lo he dicho y por lo mismo siempre me discriminaron", alegó Lorenza.

Lorenza Cayuhan declaró por cerca de dos horas en estrado. (Foto: Cristofer Espinoza, Cooperativa)

"Se transgredió su dignidad como mujer mapuche"

Para el abogado querellante, Nelson Miranda, su declaración "no solamente clarifica, sino que también sobrepasa lo que cualquier persona podría haber visto en rasgos de inhumanidad, discriminación y racismo, en todo este proceso de dar a luz de Lorenza Cayuhan".

"El hecho de que se haya transgredido su dignidad como mujer mapuche ha quedado (establecido) en sus palabras honestas y claras; desde todo punto de vista evidenciado. Esperamos que de aquí en adelante este juicio se acelere. Es inútil seguir dándose vuelta sobre lo mismo, los hechos están absolutamente claros", agregó el querellante.

Se estima que la próxima semana, después de un mes, culminará el juicio oral.