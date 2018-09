Madre de joven desaparecida en Chiguayante: Quiero pensar que mi hija va a llegar sana y salva

Lorna Ortega, madre de la joven desaparecida desde el martes en Chiguayante, aseguró en Cooperativa que quiere pensar que su hija llegará "sana y salva" en cualquier momento.

"Estoy pensando que fue un arrebato y espero que no le hayan hecho daño. Quiero pensar que mi hija va a llegar sana y salva a su casita y va a dormir calientita, que vamos a poder abrazarla", aseguró la madre de Tamara Zurita en entrevista con Una Nueva Mañana.

Ortega se refirió además a la relación de su hija con el joven con el que se iba a juntar y al que envió los angustiosos audios que se conocieron esta jornada.

Según la madre de Tamara Zurita, Nicolás es un amigo, no existe otro tipo de relación, "para mí esos audios no son de pareja, son de un amigo a otro amigo, nada más", aseguró Ortega, quien explicó que él se ha mantenido en contacto y participa de la búsqueda de la joven.

Respecto al último contacto con su hija, Lorna Ortega asegura que Tamara "se encontraba bien, no se escuchaba como en el otro audio, en que estaba llorando. Cuando hablé con ella, ella me habló bien, me dijo 'sí, mamá, voy a volver a la casa'. En ningún minuto sospeché algo", y agregó que la joven mostraba estar más introvertida en el último tiempo.