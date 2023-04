Madre de Tomás Bravo critica la investigación: "¿Alguien ha pensado en mi hijo alguna vez?"

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, quien desapareció y fue encontrado sin vida en febrero de 2021 en Arauco, se refirió por primera vez a la decisión de la Corte Suprema de anular lo resuelto en la reformalización de Jorge Escobar, tío abuelo del pequeño.

El viernes pasado, el máximo tribunal acogió el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública, que representa al único imputado por el caso, revocando su más reciente acusación por abandono de menor con resultado de muerte.

La Fiscalía del Biobío optó por esta alternativa tras reconocer que, terminado el plazo máximo de dos años para investigar, no contaba con pruebas suficientes para imputar a Escobar por homicidio calificado. De acuerdo a la Suprema, esta acción "deviene en ilegal".

En una extensa publicación en Instagram, Gutiérrez recalcó que "no me adherí" a la anulada reformalización, y en cambio, decidió -junto a su abogado Pelayo Vial- ampliar su querella por secuestro, asegurando que "la Corte Suprema dio la razón".

"En resumen, el caso por mi hijito Tomás no se ha cerrado y sigue adelante, ahora dolorosamente por 'sustracción' o secuestro", precisó.

Por otro lado, calificó como "muy importante" que la Justicia haya pedido a la Fiscalía un informe detallando los errores cometidos durante la indagatoria, pues "me servirá a futuro para interponer, y si así procediera, una demanda en contra el Estado". Aclaró además que de tomar tal acción, no pedirá una indemnización monetaria.

"ES MÁS FÁCIL SEGUIR DESTRUYENDO A UNA MADRE MUERTA EN VIDA"

"Otra cosa más, y que de verdad me agota, son las filtraciones de información", agregó la madre del pequeño, dada la gran cantidad de información que se ha dado a conocer extraoficialmente, y que "sólo confunde a las personas".

Uno de esos antecedentes es un informe sobre marcas en la ropa de Tomás, que de acuerdo a Gutiérrez "no tuvo mayor importancia en la investigación; fue elaborado por un pseudo perito que basó su hipótesis en un 'supuesto'".

Por lo mismo, pidió no creer en estas filtraciones: "Quedó demostrado que quienes están encargados de investigar no están a la altura, para ellos todo se trató de una comedia de errores".

"Durante todo este tiempo ¿han escuchado sobre filtraciones que hablen de errores o negligencias cometidos por la Fiscalía? Por supuesto que no, es más fácil y divertido seguir destruyendo a una madre muerta en vida, para de esa manera, no reconocer que ocupas un puesto público que no te mereces por inoperante", fustigó.

Recordando la llegada de supuestos videntes a su domicilio durante la búsqueda de Tomás, su madre concluyó que salvo algunas excepciones, se trata de "gente que sólo vive del morbo, porque nunca han tenido que vivir este infierno".

"¿Alguien ha pensado en mi hijo alguna vez? ¿En quién era el? ¿Qué le gustaba? Cómo se llamaba su juguete favorito, cuál era la frase que más decía, quiénes eran sus mejores amiguitos en el jardín, cómo se llamaba su amigo imaginario, algo que no sólo yo lo podría decir, sino quienes lo conocieron en vida lo pueden corroborar", reflexionó Gutiérrez.