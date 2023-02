Dos años se cumplieron este domingo desde el hallazgo sin vida del pequeño Tomás Bravo Gutiérrez, hecho ocurrido en 2021 en la localidad de Caripilún, en la comuna de Arauco.

La investigación continúa abierta y hoy el Ministerio Público solicitó ampliar el plazo ante la llegada de los resultados de las pericias realizadas en España, situación que indignó a la familia del pequeño.

Su madre, Estefanía Gutiérrez, encabezó hoy una nueva marcha por el centro de Concepción con rumbo a la Fiscalía Regional del Biobío, donde manifestó que "ya no me espero nada de la justicia, pero igual me da rabia, da rabia que se tenga que seguir esperando. Hemos tenido una paciencia enorme y la verdad duele mucho".

"Vamos a seguir esperando todo lo que tengamos que esperar, pero (ojalá) den una respuesta, no que nos tengan esperando para que después no nos digan nada. Ya no queremos más ilusiones, no queremos más errores tampoco. (...) Da mucha rabia. Pero hay que estar aquí no más", emplazó.

El Juzgado de Garantía rechazó finalmente la solicitud e informó al Ministerio Público que debe cerrar la investigación en atención a que está pronto a cumplirse el plazo legal de dos años.