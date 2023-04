Madre de Tomás Bravo: "Es indignante que la fiscal siga con algo que no ha dado frutos"

Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño Tomás Bravo, se refirió por primera vez a la decisión de la Fiscalía de abrir una segunda indagatoria paralela, esta vez por abandono de menor con resultado de muerte, teniendo como principal imputado al tío abuelo del niño, Jorge Escobar.

Tras su fracaso en la causa, el Ministerio Público decidió separar la investigación en dos: el próximo 5 de mayo en el Juzgado de Garantía de Arauco se debatirá el cierre de la investigación del caso Tomás I, rotulado como homicidio calificado, mientras que el 30 de ese mes será reformalizado Escobar en el caso Tomás II, por abandono de menor con resultado de muerte.

"Es indignante que todavía la señora Marcela Cartagena siga con algo que no ha dado frutos. Me parece un grado de terquedad de parte de ella, porque sabe que está en un error. Nosotros ya estamos haciendo una querella por sustracción de menor para seguir investigando la causa y lo que ella está haciendo es volver a lo mismo para no quedar en nada su trabajo, que, en el fondo, no ha sido de ayuda para nuestra investigación", dijo la madre de Tomás a Cooperativa.

"Nosotros vamos a seguir con nuestra lucha, con nuestra investigación sobre lo que le pasó a mi hijo, pero me parece que lo que ella está haciendo no va a dar resultados y eso no nos ayuda en nada. No estamos de acuerdo, porque hasta el momento nada nos ha dado una respuesta. La Corte Suprema rechazó la audiencia, rechazó la querella", agregó.

La Defensoría Personal Pública informó ayer que el Ministerio Público comunicó formalmente al Juzgado que separó la causa investigativa, que -pese al tiempo transcurrido- continúa desformalizada.

El defensor penal del Biobío, Osvaldo Pizarro, enfatizó que "esta situación nos parecen absolutamente improcedente y, por no decirlo, aberrante, porque este imputado ha sido investigado por más de dos años por distintas aristas, y tuvo que ser la Corte Suprema la que le pusiera un coto final a esta investigación y al derrotero que ella debe llevar".