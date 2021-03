Madre de Tomás lamentó la falta de certezas en la investigación: No entiendo la demora en el peritaje

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, menor que fue encontrado muerto tras nueve días desaparecido en la comuna de Arauco, Región del Biobío, señaló este martes que está desesperada por la falta de pruebas concretas en la investigación del crimen de su hijo.

"No sé cómo iba a demorar tanto el peritaje, cómo no iban a encontrar pruebas inmediatamente, de verdad no encuentro explicación y estoy muy desesperada", afirmó en un punto de prensa la madre del menor.

"Nosotros hemos tenido que aguantar muchas cosas, hemos tenido que callar muchas cosas pero la verdad es que la paciencia se agota. Estamos hablando de un niño que fue asesinado cruelmente", detalló Estefanía.

En la misma línea, la mujer lamentó no poder tener certezas sobre el caso, dado que es algo que le sigue generando dolor a la familia y "porque a mi me encantaría poder darle una sepultura a mi hijo".

Por otra parte, señaló que quieren la creación de una ley que ayude a generar mecanismos que aceleren la búsqueda de un menor extraviado y se proteja de manera más amplia a los niños en el país.

"Estamos exigiendo que cambien muchas cosas, la justicia aquí para los niños no hay una ley que los proteja, los protocolos de búsqueda sobre todo para los niños perdidos y que cambie las leyes ya para las personas que son violadores, abusadores, que cambien, y que puede haber una una ley para cadena perpetua", puntualizó la madre de Tomás.

En tanto, Elisa Martínez, abuela materna del niño, afirmó que "como familia de Tomasito queremos exigir respuestas, está pasando el tiempo y no tenemos respuesta de qué pasó, cómo pasó y ya pasan los días y cada día sigue la incertidumbre, sigue la angustia. Acá queremos saber la verdad".