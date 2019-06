Mamá de Antonia Garros sintió "una paz muy grande" tras condena a ex pololo

María Consuelo Hermosilla, mamá de Antonia Garros -quien se suicidó en febrero de 2017- valoró que el Tribunal de Garantía de Chiguayante declarara culpable al ex pololo de la joven, Andrés Larraín, por una agresión ocurrida dos meses antes del deceso.

En conversación con Una Nueva Mañana la madre de la joven sostuvo que no espera nada de la sentencia -que será dada a conocer el sábado 8 de junio- considerando de Larraín arriesga solo una pena máxima de 300 días de cárcel, aunque podría cumplirla en libertad por no tener antecedentes penales.

"A la sentencia no le presto mayor atención porque a mi lo que me interesa es que se haya reconocido que aquí sí hubo agresión y me interesa también porque creo que es un precedente para las otras personas que sufren esto, que han vivido esto, que sepan que si uno persiste en esto, con convicción, que así ocurren las cosas, es desagradable, es doloroso, es agotador, pero sí se puede sacar algo", dijo la mujer.

"Después que la jueza falló me volvió una tranquilidad y una paz muy grande, porque fueron cinco días de juicio tremendamente agotadores, dolorosos, donde desde la contraparte uno escucha las cosas más terribles que puede escuchar por defender a alguien", añadió Hermosilla.

Para la madre esta sentencia es un primer paso para que en Chile se considere delito llevar a una persona a cometer suicidio y que además la violencia en el pololeo sea considerada violencia intrafamiliar.

"Esto es lo previo para poder demostrar y tener más peso para pedir que se tipifique la inducción al suicidio, esto no está en el imaginario de la gente, esto ocurre y sigue ocurriendo", añadió.

Gobierno no tiene "voluntad" para priorizar la violencia en el pololeo

Asimismo, lamentó que aunque el Presidente Piñera anunció al asumir el cargo que iba a priorizar el tema de la violencia en el pololeo, aun no hay acciones concretas.

"Vemos que el año pasado cuando asumió el presidente Piñera uno de los primeros anuncios que hizo era que iban a priorizar la violencia en el pololeo. Ha pasado un año y hemos visto desde hartos gobiernos que tienen las intenciones, pero no se llega a concretar y para mí esa es una tremenda muestra que el estado en realidad no tiene voluntad de hacerlo", aseveró.

Finalmente, en cuanto a las amenazas que Andrés Larraín escribió en su contra en el Facebook de la Fundación Antonia, María Consuelo Hermosilla dijo que eso solo demuestra el desamparo en el que está el individuo y que no le causan ningún tipo de temor.

"Te hundire como sea", "se te viene, despertaste un gigante dormido", fueron algunas de las frases escritas hace cerca de un mes, antes del inicio del juicio.

"(Eso) demuestra que es una persona que está en desamparo absoluto de parte de su familia o de sus cercanos, porque alguien que tiene amigos, que tiene una familia pendiente y ve que ocurre esto, sabe que ocurre esto, lo llama a pensar", concluyó.