Mamá de guagua que pesó siete kilos hace llamado a Boric: "Es el único que me puede ayudar"

Raimon, el bebé más grande nacido en Chile, fue trasladado desde Concepción a Santiago pues continúa en estado de gravedad. Es por ello que su madre, Catalina Díaz, realizó un desesperado llamado al Presidente Gabriel Boric para que la ayude.

La mujer de Curanilahue explicó que no cuenta con los recursos suficientes para costear los gastos médicos de su guagua.

"La familia de mi pareja está haciendo una rifa. Están vendiendo numeritos y le hemos pedido a las personas de Curanilahue. Varias me han aportado orando, con premios y aportes voluntarios, todo sirve en este momento", contó al portal local Informaciones Curanilahue.

Catalina tuvo que viajar a la capital tras varios días trasladándose al Hospital Reginal de Concepción y sin poder reposar lo necesario después de su cesárea.

La madre de Raimon pide ayuda al Presidente Boric

"No cuento con los recursos como para pasajes, ahora que me tengo que ir a Santiago. Necesito que me ayuden, como mamá estoy desesperada", relató.

La madre pidió "mandar un mensaje al Presidente, si es que me escucha, por favor, ayúdeme. Estoy desesperada, no cuento con los recursos como para poder decir 'voy a pagarle a un especialista para que revisen mejor a mi hijo'".

"Necesito que se acerque. Usted es el único que me puede ayudar (...) Mi hijo está como particular y yo ¿de adónde voy a sacar para pagar? Necesito ayuda", sostuvo.