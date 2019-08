Mamá de skater muerto se lanza contra la Fiscalía: "No hubo trabajo, no investigaron"

La familia del skater Juan Pablo Rojas, de 16 años, anunció una querella criminal en contra de Martín Yáñez, chofer que conducía bajo la influencia del alcohol al momento de atropellar y matar al joven el pasado 15 de agosto en Concepción.

El conductor fue formalizado el lunes, pero quedó libre y sin medidas cautelares, lo que derivó en incidentes a las afueras del tribunal: compañeros de colegio y amigos de Juan Pablo Rojas agredieron a familiares del imputado.

Durante esa jornada, el fiscal Octavio Stuardo indicó que no solicitaron medidas cautelares y que sólo fue formalizado por la ingesta previa al manejo, indicando que testigos y un informe de Carabineros señalan una acción "intempestiva" de la víctima como causa clave del accidente fatal.

"Eso es lo que yo no puedo entender porque yo, como víctima, me mataron a mi hijo", dijo la madre del joven, Yesenia Pereira, quien tuvo duras palabras para la labor del Ministerio Público.

La madre del skater dijo estar "desolada, porque para mí no hubo trabajo, no se dedicaron a investigar. Ayer (jueves) pedí las cámaras, fui a hablar con el fiscal jefe en la Fiscalía y no se había hecho esa diligencia cuando debió hacerse en el momento".

"Tengo que andar golpeando puertas para encontrar abogados penalistas, que son caros, y el señor que mató a mi hijo tiene abogados a disposición y gratis y, más encima, (está) libre. Los pasos a seguir es una querella criminal en contra de este señor", aseveró al confirmar las acciones judiciales particulares.

Durante la noche de este viernes tiene lugar una masiva marcha que congregó a más de 1.000 personas en el centro de Concepción exigiendo justicia por el joven skater.

La movilización es desde la Plaza de Tribunales hasta la intersección de Avenida Padre Hurtado con Chacabuco, el lugar el accidente, donde se espera realizar un homenaje con un mural a pintar en el sector.