La Fuerza Aérea de Chile (FACh) y la Armada lideran una intensa búsqueda de cuatro pescadores artesanales que este domingo cumplen más de una semana desaparecidos tras zarpar del Puerto Pesquero de Lebu, Región del Biobío.

Los afectados, que iban a bordo de una embarcación apodada "Amanda Ignacia", tenían programado ir a pescar reinetas durante el fin de semana y regresar el pasado lunes en la madrugada, algo que no ocurrió y que provocó que se iniciara su búsqueda.

Con aeronaves MH-60M Black Hawk perteneciente a la IIª Brigada Aérea y CJ-1 Citation perteneciente a la IIIª Brigada Aérea, la #FACh participa en la búsqueda de la embarcación extraviada en #Lebu. pic.twitter.com/T0PWCM7bG4 — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) May 7, 2022

Los pescadores desaparecidos, buscados tanto por mar como por aire, fueron identificados como Moisés Bustos, Mauricio Lagos, German Llaupi y Luis López.

Sobre los detalles de este hecho, Sandra Bustos, hija de uno de los pescadores afectados, señaló que "zarparon del puerto el sábado 30 de abril a las 16:00 horas, iban -se supone- por la noche no más y tenían que haber estado llegando en tierra el lunes, pero no fue así. Estaban pescando reinetas, han pasado varios días y no sabemos nada de ellos, tenían víveres para solamente dos días".

Estos antecedentes ya están en poder del Ministerio Público y también de la Capitanía de Puerto de la comuna de Lebu.