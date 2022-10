Médica que insultó a Cañete y a su hospital se desdijo de todo: "Fue un momento de frustración"

Carolina Vásquez, médica que insultó a través de Instagram al Hospital y ciudad de Cañete luego de que le designaran un turno que le impedía "tomar y tomar", y que generó la molestia de los gremios de Salud, pidió disculpas debido a que todo se trató de "un momento de frustración".

La especialista utilizó su misma red social "para pedir disculpas", detallando que "se viralizó un video mío que grabé en un momento de frustración y que tuvo un montón de reacciones negativas, reacciones negativas que sinceramente comprendo. Lo que dije en el video son cosas que en realidad no siento".

En el video viralizado, Vásquez fustigó que le ingresaran un turno justo cuando tenía planificado celebrar: "Yo dije: 'Bueno, mañana mandamos todo a la chucha y nos dedicamos a tomar y tomar y tomar, pero no, porque mis amiguitos del Kallvu Llanka, atentos a la jugada, me pusieron turno (...) Por la chucha", reclamó.

Molestia generalizada en Cañete tras difusión de video de doctora del hospital Kallvu Llanka que en sus redes lamentó tener que trabajar el fin de semana largo y no poder "tomar, tomar y tomar". Servicio de Salud Arauco recibió antecedentes para que tome decisión @Cooperativa pic.twitter.com/9CAlqJIQNs — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) October 29, 2022

"Yo soy muy feliz trabajando en Cañete", aseguró la médica en su video de arrepentimiento: "Tengo una relación muy cercana con los funcionarios y siempre me he llevado bien con la comunidad. Llevo seis años trabajando en esta provincia: cinco años trabajando en Tirúa, un año trabajando en Cañete, y siempre he sentido un profundo respeto por la comunidad y he dado mi corazón en este trabajo".

Seguramente "estas disculpas no serán suficientes", pero voy a "trabajar para que recomponer la relación que, según yo, era muy buena pero que por una torpeza quebré", cerró.