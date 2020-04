Menor de Cañete que fue a operarse una fractura en el brazo murió tras presunto error en pabellón

Un caso que impacta a la comuna de Cañete, provincia de Arauco, es el de la reciente muerte de Yuliana Carrillo, joven de 17 años, que el 25 de abril fue operada de una fractura en el brazo en el Hospital Kallvu Llanka y quedó en coma, presuntamente, por un mal manejo en la dosis de anestesia que la dejó con muerte cerebral.

Joven de 17 años hace 6 días se fue a operar una fractura de brazo al Hospital de Cañete y quedó en coma. Hoy falleció en el Hospital Regional de Concepción donde estaba conectada a ventilador. Familia denuncia negligencia en caso que impacta a Provincia de Arauco. @Cooperativa pic.twitter.com/wgY2lpMkfw — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 30, 2020

La joven fue derivada hasta el Hospital Regional de Concepción, donde soportó durante seis días conectada a un ventilador mecánico, sin embargo, pasado el mediodía de este jueves falleció.

Domingo Carrillo, padre de la menor fallecida, dijo que "esto no puede quedar impune, a mi me arrebataron a mi hija. Usted se imagina, siendo una niña tan joven, llena de vida, esto no puede seguir ocurriendo. En este hospital han ocurrido miles de negligencias, pero nadie denuncia nada, ya han habido miles, no tan sólo esta. No hace mucho el sobrino de una pareja también falleció".

Una de las mejores amigas de Yuliana, Valeria Flores comentó que "la 'Yuli' le decía entre bromas a su mamá, 'te va a salir más caro el funeral que operarme', ella no se quería operar ahí".

Desde el Hospital de Cañete, su directora Nelly Pillado, junto con expresar su "más profunda y sincera solidaridad" con la familia de la víctima afirmó que "frente a los hechos sucedidos, y con el fin de establecer y determinar las responsabilidades eventuales en este caso, he solicitado de inmediato a nuestro Servicio de Salud Arauco las investigaciones correspondientes mediante un sumario administrativo".

Los restos de la joven retornarán este jueves a su ciudad natal para ser sepultada.