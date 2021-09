Ministro de Justicia criticó nulos avances en Caso Nido de Hualpén: Más de un año sin formalizados

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, criticó duramente los nulos avances presentados a casi 18 meses de conocidos y denunciados los antecedentes vinculados al Hogar Nido de Hualpén cuando dos hermanos menores de edad denunciaron haber sido víctimas de explotación sexual infantil por parte de adultos que presuntamente accedían a ellos a cambio de pagos en dinero.

En su última visita al Biobío, Larraín expuso que "lamentablemente los procesos no avanzan con la velocidad que uno requiere, o espera, en el caso Nido llevamos más de un año y no hay personas formalizadas, detenidas o presas por las imputaciones que hicieron esas menores que sufrieron abusos mientras estaban en esas residencias según ha sido su testimonio".

"Es frustrante, decepcionante, no tener resultados y da mucha impotencia porque no nos ocurre solamente en Nido, ha ocurrido en distintos lugares y distintos tipos de problemas, por ejemplo, de pronto se denuncia en alguna residencia un caso de explotación sexual comercial, lo denunciamos, hablamos con el Ministerio Público, pero los efectos en términos de aprehensión de imputados o personas que aparecen responsables o que forman partes de estas redes se dan escasamente", fustigó.

Esta causa, al igual que todas las vinculadas al Sename, es llevada adelante por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.

En sa línea, el titular de Justicia recordó que "hicimos un convenio con el Ministerio Público y el programa Mi Abogado para avanzar en estos temas y lamentablemente no hemos tenido resultados, a pesar de que ya está operando. Confiamos en la buena disposición que ha tenido el Ministerio Público para avanzar y de los tribunales, pero todavía no tenemos resultados concretos que podamos exhibir y vamos a seguir insistiendo porque si no, todos estos abusos quedan en la impunidad y eso no es aceptable".