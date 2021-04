Moisés Bravo, padre de Tomás por filtración de autopsia: "Personas de este tipo no pueden trabajar en un servicio público"

El padre del pequeño Tomás, Moisés Bravo, rompió el silencio tras la filtración del informe de autopsia que establece hipotermia e inanición como causa de muerte, criticando duramente al Servicio Médico Legal (SML) de Concepción.

Respecto al hecho, indicó que "quiero expresar mi profundo repudio a la filtración del informe de autopsia de mi hijo Tomás, la persona que realizó ese acto delictual no sabe el tremendo daño que ha ocasionado" a toda la familia.

"Él o los funcionarios que filtraron este documento han vulnerado una vez más los derechos de nuestro hijo Tomás. En este punto no hay diferencias, tanto como Estefanía como yo, vamos a luchar porque se haga justicia y se conozca la verdad", agregó.

Sobre lo que viene a futuro, enfatizó que "exijo que las autoridades investiguen esta filtración y se apliquen las máximas sanciones, personas de este tipo no pueden trabajar en un servicio público y menos trabajar en un área tan sensible como el SML".

"Han sido dos meses de mucha angustia y actos de este tipo no contribuyen en nada al proceso de investigación, al contrario, desvían el foco de atención principal que es encontrar la verdad de lo que ocurrió con nuestro hijo y se haga justicia", cerró.

En la misma línea, la abuela materna Elisa Martínez catalogó el hecho como "muy delicado, algo muy grave que sucedió y que sentimos que hemos sido muy pasados a llevar como familia, no se nos ha respetado nuestro dolor, que eso nadie lo entiende parece, entonces eso es lo más terrible de acá, que sentimos que están jugando con nosotros y que esperemos que se aclare lo que pasó".

"No tengo muchos antecedentes porque no he querido enterarme más, porque estamos muy afectados", agregó.

El abogado Pedro Díaz, representante de la madre del menor, señaló que a la familia se le entregaron cinco exámenes, uno de Carabineros y cuatro del SML "por lo tanto faltan -a lo menos- cinco exámenes más y todavía no sé si están pendientes esos exámenes o no, pero ya se estableció con este informe final quizás esta causa de muerte, y digo quizás porque yo no tengo en mi poder ese informe, pero si ya se filtró y salió debe tener algo de cierto".

"Cuando yo tenga el informe en mi poder voy a tener que referirme específicamente a las pericias y las conclusiones y cómo se arribó, pero lo que tengo que decir que esto desarticula el protocolo que tenemos con la fiscal, con los intervinientes y, por sobretodo, complica a la madre", acotó.

Por parte del Ministerio Público hay una investigación abierta para determinar responsabilidades en la entrega del documento a los medio de comunicación antes incluso que a la fiscal del caso que indaga la desaparición y muerte del niño en el sector de Caripilún, Arauco, en febrero pasado.