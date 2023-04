Molestia en Hualpén por cierre de relleno sanitario: Empresa no ha terminado contrato con el municipio

Molestia existe en Hualpén ante el inminente cierre del relleno sanitario de Hidronor, ya que la empresa no ha dado soluciones al municipio pese a tener un contrato firmado hasta 2033.

El alcalde Miguel Rivera aseguró que "no pueden funcionar más allá del 30 del mes de abril. Si ellos no ingresan un oficio al municipio de Hualpén por este término de contrato, lo que va a significar es que nosotros dentro de la comuna, a lo menos en 10 o 15 días vamos a tener que salir a buscar donde depositar nuestra basura por una irresponsabildad de un privado que no nos quiere decir que este contrato va a terminar".

Además de Hualpén, que estima un gasto extra de 800 millones de pesos, esta situación también afectará a las comunas de Talcahuano y Florida.