Mujer de 50 años fue hallada muerta al interior de su vivienda en Santa Juana

Durante la noche de este jueves, una mujer de 50 años fue hallada muerta al interior de su vivienda en el sector urbano de la comuna de Santa Juana, en la provincia de Concepción. La víctima presentaba un corte en el cuello.

El hallazgo lo hizo su hijo, quien llegó hasta el domicilio para dejarle víveres, como lo hacía habitualmente. Al ingresar, se encontró con la escena y dio aviso inmediato a las autoridades.

La Fiscalía ordenó las primeras diligencias a Carabineros para esclarecer las circunstancias del crimen. En paralelo, una hija de la víctima fue detenida, aunque no por su eventual vínculo con el homicidio, sino por incumplir una medida cautelar de arresto domiciliario que pesaba en su contra.

El alcalde de la comuna, Ángel Castro, aseguró que "es una situación lamentable, hace un tiempo atrás pedimos más dotación policial, tenemos 24 carabineros, hoy solo 17 y esto afecta los servicios".

Este caso eleva a 65 los homicidios registrados en lo que va del año en la Región del Biobío, concentrándose la mayoría en la provincia de Concepción, donde se ha reportado un aumento de estos hechos en los últimos dos meses y medio.