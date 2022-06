Mujer es acusada de matar a su pareja quedó en prisión preventiva en Concepción

El Juzgado de Garantía de Concepción dejó en prisión preventiva este sábado a una mujer acusada del delito de parricidio en contra de su pareja en la ciudad de Concepción, Región del Biobío.

Según lo informado por el Ministerio Público, este hecho, registrado en la población Pedro del Río Zañartu, se dio la madrugada de este viernes tras una discusión de la mujer con su cónyuge, la que terminó con la imputada apuñalando con un cuchillo en el pecho a la víctima.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción, Óscar Alvarado, explicó que "ingresó una persona de sexo masculino con una herida penetrante, la cual le causó la muerte en este recinto asistencial. Se logra determinar que la víctima durante la madrugada sostuvo una discusión con su pareja, la cual finalizó cuando esta tomó un arma cortante causándole lesiones que le provocaron la muerte".

"Además, señalar que luego de cometido este ilícito, la mujer huyó hasta la comuna de Coronel, donde fue detenida por personal de esta Brigada de Homicidios", agregó detective.

Tras el ataque, el hombre afectado fue llevado de urgencia hasta el Hospital Regional del Biobío, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

"LA LIBERTAD DE LA IMPUTADA CONSTITUÍA UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD"

Debido a esto, la jueza Tania Galgani ordenó el ingreso de la autora de este delito -identificada como Johanna Meneses- al centro penitenciario que determine Gendarmería, dado que fue considerada un peligro para la sociedad.

"El tribunal, en consideración a los antecedentes expuestos en la audiencia, decretó la medida cautelar de prisión preventiva considerando que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", señaló la magistrada.

"Para estos efectos, se tuvo en consideración la naturaleza del ilícito en materia de formalización, la sanción probable y la circunstancia que mantenía medidas cautelares vigentes -explicó- Del mismo modo, se desestimaron en la audiencia, con los antecedentes de investigación hasta ahora reunidos, las alegaciones de la defensa respecto a un homicidio culposo o una eximente de responsabilidad penal".

El fiscal Jorge Lorca, señaló que "se configuraba un delito de parricidio consumado ya que el fallecido era cónyuge de la víctima".

"La defensa postuló una idea de legítima defensa, en este caso en particular no se configuró ya que la víctima estaba desarmada y, por las circunstancias y la dinámica de comisión, se estimaba que no fue proporcional la reacción de la imputada respecto de la víctima, por lo tanto, se descartó que se configurara la legítima defensa en este estadio procesal", sostuvo el persecutor.

Se decretaron tres meses de investigación para aclarar la dinámica de estos hechos.