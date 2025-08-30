Mulchén busca posicionarse en la carrera por la Distinción de Municipalidad Turística

El alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, participó en el 5° Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas, realizado en Futrono, Región de Los Ríos, instancia en la que destacó la relevancia de fortalecer la gestión turística local y proyectar a la comuna como un destino que combina organización, infraestructura y coordinación con Sernatur.

Desde la Región del Biobío, cuatro comunas fueron invitadas, incluyendo Mulchén, donde la Oficina de Turismo ha impulsado una estrategia orientada a alcanzar la Distinción de Municipalidad Turística, un reconocimiento que promueve una gestión responsable, articulada con la comunidad y comprometida con la mejora continua del sector.

Con miras a fortalecer el turismo local, el jefe comunal destacó la relevancia de la postulación a la Distinción de Municipalidad Turística. Resaltó que este proceso permitirá organizar mejor la gestión comunal y proyectar la comuna como un destino atractivo para visitantes.