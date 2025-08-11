Mulchén: Formalizan a directora de Educación por atropellar a niño y escapar

La directora del Departamento de Educación Municipal de Mulchén, Mónica Colín, es formalizada este lunes por atropellar a un niño que circulaba en bicicleta, accidente ocurrido la tarde de ayer domingo.

Según imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector, la conductora se dio cuenta de lo que había pasado, y de todas maneras escapó de la escena sin prestar ayuda a la víctima.

El capitán Alonso Carraco, jefe de la Segunda Comisaría de Mulchén, relató que el hecho ocurrió alrededor del mediodía, en la calle Campillo con Sotomayor, donde personal policial "logra constatar la existencia de un menor de edad de 11 años, que se mantenía lesionado, producto de una colisión con un auto".

De esa forma, realizaron diligencias como el levantamiento de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos, lo que "dio como resultado poder identificar a la persona que conducía el automóvil y aproximadamente a las 14:10 horas (del domingo), carabineros se trasladan al domicilio de esta conductora, donde se procedió a la detención de ella por la denegación de auxilio".

El menor de edad, que justamente estudia en un colegio municipal de la comuna, resultó con una fractura en uno de sus pies y fue trasladado hasta un centro asistencial, posteriormente dado de alta.

La Municipalidad se pronunció sobre el siniestro en un comunicado, en el cual releva que "está siendo investigado a través de las entidades pertinentes y dado que ocurrió fuera de las funciones administrativas de la funcionaria, debe atenderse como tal".

"Si bien un accidente puede sucederle a cualquiera de nosotros, estamos a la espera de los resultados oficiales de la justicia y nos apegaremos a ello", agrega el escrito.

Asimismo, sostiene que la preocupación principal de la alcaldía es la salud del niño, de modo que "ya hemos tomado contacto con la familia del menor afectado".

La conductora será formalizada por cuasidelito con lesiones graves y no prestar auxilio a la víctima.