Municipio de Hualpén multó a concesionaria de Puente Industrial por instalar faena sin permiso

El municipio de Hualpén multó a la sociedad concesionaria a cargo de construir el Puente Industrial por instalar la faena sin permiso e incumpliendo incluso la Resolución de Calificación Ambiental al alterar el curso del canal Price.

El alcalde Miguel Rivera dijo que "como municipalidad hemos sido sumamente respetuosos, hemos hablado con el ministro, con la gente de concesiones, con el inspector fiscal de la obra, con el seremi, con todas las autoridades pertinentes y hoy nos sentimos pasados a llevar, ya ni siquiera como alcalde de la comuna, sino como que como vecino".

"Cursamos una infracción a la sociedad concesionaria porque creemos que se han vulnerado todo tipo de derechos. Aquí no hay ningún permiso municipal para poder empezar a construir. Están las solicitudes en el municipio, pero no hay autorización al respecto", enfatizó.

Por lo anterior el municipio de Hualpén ofició a la Superintendencia de Medio Ambiente para que fiscalice el cumplimiento de la RCA.

Denuncia a la PDI

Pese a la infracción, la empresa continuó trabajando y este viernes el diputado Félix González (PEV) denunció la situación ante la PDI. "Como sigue la obra y no quieren parar, vinimos hasta la Policía de Investigaciones para hacer la denuncia y nos dicen que ya está contactado el fiscal de turno para que tomen las medidas pertinentes", expuso.

"No podemos permitir que sigan destruyendo la naturaleza y que los organismos públicos no hagan nada. Vamos a exigirle a la DGA que pueda verificar lo que se está haciendo con el canal Price y a la SMA porque no se estaría cumpliendo con el permiso ambiental", agregó.

Concesiones se defiende

Consultada la unidad de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, a través de un breve escrito se detalló que "según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, no se requiere un permiso de edificación de la municipalidad. Esto ha sido aclarado en reiteradas oportunidades por la Contraloría General de la República".

"La autorización para iniciar las obras de Puente Industrial debe ser otorgada por la inspección fiscal del contrato. De esta manera, con fecha 1 de julio de 2021, la inspección fiscal, a petición de la concesionaria, autorizó el permiso para iniciar obras, una vez constatado que la concesionaria dio cumplimiento con la entrega y aprobación de todos los planes, programas, medidas y sistemas exigidos en las bases de licitación", cerró.