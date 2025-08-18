Niño cumplió su sueño de ser recolector de basura: "Quiere ver su planeta limpio"

Un niño de cinco años cumplió su sueño al convertirse en recolector de basura por un día para ayudar a mantener limpio el planeta.

Todo comenzó cuando Dante Illesca eligió hablar sobre el trabajo de los recolectores de basura para una disertación escolar, en la que debía exponer acerca de una profesión que contribuyera al bienestar de la comunidad.

El entusiasmo del pequeño llevó a la empresa Demarco, filial de KDM, y a personal municipal a organizar una visita sorpresa al Colegio San Gabriel de Los Ángeles, donde un camión recolector con su tripulación le entregó un uniforme, un camión y un basurero de juguete.

Además, el pequeño fue invitado a participar en una demostración de recolección, donde pudo subirse al vehículo y accionar el sistema de compactado.

La jornada también contempló la entrega de dulces, globos y cómics educativos de Reciclatín, junto con una charla de prevención a cargo de los propios recolectores. Para cerrar la actividad, los estudiantes disfrutaron de un espectáculo de magia.

"Jamás imaginé que una tarea del colegio llegaría a esto. Estoy feliz y orgullosa de la admiración que él tiene por este trabajo: quiere ver su planeta limpio, porque si está limpio estará feliz", señaló la madre de Dante, quien además recibió un reconocimiento especial por su entusiasmo y por representar el espíritu de un oficio esencial para la vida en comunidad.