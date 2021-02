Niño de tres años desapareció en Lebu: Operativo de búsqueda duró toda la noche y prosigue

Una incesante búsqueda se lleva a cabo en Lebu, Región del Biobío, por parte de personal de Bomberos y lugareños luego que se perdiera el rastro de un menor de tres años en horas de la tarde de ayer.

El hecho se registró cerca de las 16:30 horas de este miércoles, cuando el menor de tres años y siete meses desapareció en el sector de Caripilun en la Ruta P-40, que une la localidad de Lebu con Arauco, por la zona costera, a un costado del puente El Molino, lugar donde estaba con su tío abuelo arreando animales, tarea a la que el niño ya estaba acostumbrado.

Según los antecedentes, el adulto lo dejó solo en un momento para arrear una vaca que se había arrancado, y al volver al lugar a buscar al pequeño, ya no estaba.

A las 19:30 horas se dio inicio a la búsqueda, cuando se dio la alerta al personal de Bomberos.

"Es un lugar rural, es un cerro, por lo tanto hace más difícil, ya que el terreno fue explotado hace poco y hay mucho material orgánico en el lugar, por lo que es peligroso y puede llevar a algún tipo de accidente a la gente que no está acostumbrada a transitar por este tipo de cerros", declaró el superintendente de Bomberos de Arauco, Carlos Montalva.

AHORA| Menor de 3 años, Tomás, está desaparecido en sector Caripilún, Ruta Costero P40 entre Arauco y Lebu, altura sector Puente El Molino. Amplio operativo de búsqueda durante toda la noche para dar con su paradero. @Cooperativa pic.twitter.com/gSpIS3kA1N — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 18, 2021

Personal de Bomberos se apersonó en el lugar para colaborar en la búsqueda, y el comandante Carlos Núñez, de la compañía de Arauco, especificó que anoche se registró una situación que presumía el hallazgo del menor, lo que fue descartado. "Se pensó que se había encontrado, pero es una falsa alarma", señaló.

A su vez, se hizo un fuerte llamado a quienes conozcan bien el área a colaborar en la búsqueda, ya que dicho sector se encuentra rodeado de humedales y alta vegetación. El niño está vestido con pantalón corto color azul, polerón naranjo, tiene tes blanca y el pelo castaño claro-rubio.

ATAQUE A LA FAMILIA

Durante la noche Carabineros tuvo que resguardar la casa de Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás, el niño desaparecido, debido a que vecinos intentaron lincharlos.

Según ha recopilado Cooperativa Regiones, el padre del menor, que no vive con él, llegó hasta el domicilio a pedir explicaciones al tío abuelo e informaciones para iniciar la búsqueda. En eso se generó un alboroto, que terminó con un intento de linchamiento contra el familiar, que fue frenado por la policía; no obstante, hubo daños en la viviend y vehículos de la familia.

"Querían entrar a mi casa, empezaron a tirar piedras, rompieron vidrios de autos y habían niños durmiendo y a mi me trataron pésimo, como nosotros eramos todos responsables del niño, como que lo tuviéramos escondido prácticamente muerto", relató la progenitora.

"No saben el daño que hacen, si uno está alterada y que digan eso. La gente piensa que mi tío es responsable y que algo hizo él, pero yo quiero creer que no me está mintiendo, porque mi tío nunca le ha hecho daño a nadie", comentó.

La mamá ha participado durante toda la jornada en la búsqueda y a esta altura se manifiesta desesperada. "Aún no se sabe nada de mi hijo, está todavía al búsqueda acá en el cerro, el GOPE, la PDI, brigadas, Bomberos, y aún no encuentran nada de mi hijo. Seguimos con la fe de que va a aparecer sano y salvo".

"He estado todo el rato dando declaraciones y la verdad no tengo fuerzas. Por favor, que se pongan la mano en el corazón y me devuelvan a mi bebito; él es todo para mí, en lo único que tengo", expresó entre lágrimas.

BRIGADA DE HOMICIDIOS INVESTIGA

Tras cerca de 17 horas sin conocerse noticias del menor, la Fiscal de Arauco, Carolina Molina, ordenó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción indague las circunstancias en que Tomás desapareció.

A Bomberos se suma en la búsqueda el personal aéreo de Carabineros, la unidad canina para el hallazgo de personas y drones con cámaras térmicas, como también la brigada subacuática y la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup) de la PDI.

La Fiscal de Arauco, Carolina Molina, ordenó que la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción indague las circunstancias en que Tomás desapareció en Arauco @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 18, 2021