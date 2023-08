Nuevos audios de Polizzi: "Hay un proyecto en La Araucanía por 400 millones" y se le puede sacar provecho

La "arista lencería", la insólita derivación del "caso convenios" en la Región del Biobío, sumó otro capítulo en las últimas horas, al revelarse nuevos audios secretos que involucran a la coordinadora de la Fundación En Ti, Camila Polizzi, su expareja Sebastián Polanco y el representante de la OTEC Frumisal Ltda., Matías Godoy; registros que forman parte de la autodenuncia de este último.

Los registros, publicados anoche por T13 y que habrían sido grabados a principios de julio, previo a que se destapara el escándalo, se suman a los dados a conocer por la misma emisora el miércoles y que mostraron cómo Polizzi intentaba coordinar acciones para evitar caer en lo que había ocurrido a Democracia Viva en Antofagasta, cuando estalló la trama por los traspasos de dineros desde el Estado a diversas fundaciones.

En los nuevos audios otra vez se advierten las intenciones del grupo por intentar justificar los compromisos adquiridos por la fundación en Concepción, pero con una novedad: la excandidata menciona un proyecto en La Región de La Araucanía, hasta ahora desconocido, por 400 millones de pesos.

"Compramos la hueá de la empresa, postulamos a una hueá en La Araucanía. O sea, había todo un plan, ¿cachái? Hay una hueá que se le puede sacar provecho a la hueá, porque la OTEC postuló (inaudible)... pero hay un proyecto que puede comenzar ahora en septiembre en La Araucanía por 400 millones", se escucha decir a Polizzi.

LAS TRANSCRIPCIONES

Camila Polizzi: "¿Y cómo lo vamos a hacer?"

Sebastián Polanco: "Cómo lo vamos a hacer po... Tu tenís 10 millones en efectivo y te quedan 25, 30 millones en la fundación".

CP: "Sí, pero tu hermano dijo que tenía que durar dos años y duró dos meses".

SP: "Bueno, la va a tener que hacer (inaudible)"

CP: "Sí".

SP: "Sí po'. Como una especie de garantía".

CP: "Sí po', si él dijo que iba a durar dos años".

SP: "Las dos canchas las hacen gratis".

CP. "Ya".

SP: "Las demás... no".

"ESTOY PREOCUPADA"

Camila Polizzi: "Yo estoy preocupada, porque hay una hueá que terminar. Vuelvo a insistir."

Sebastián Polanco: "Pon más de tu parte, entonces".

CP: "Yo estoy poniendo harto de mi parte".

SP: "No... nada. Nada de tu parte".

CP: "¿Cómo que no?"

SP: "Nada de tu parte".

CP: "Ya... yo pienso que voy a tener que hablar contigo no más Matías (Godoy) para poder resolver este problema, porque tenemos un problema grande. Yo tengo que transferirle a la OTEC, lo que tengo que transferirle. Tengo que sacar la plata de la Fundación. Tengo 8 días y vamos a tener que conversar y llegar a un acuerdo, pero no se puede con este energúmeno (Polanco) porque no se puede hablar... no se puede así. Sí... está con problemas tu amigo (Sebastián Polanco) Va a mandar correos, según él, a La Araucanía..."

SP: "Sabí lo que pasa..."

CP: ¿Sabí lo que van a hacer con tus correos en La Araucanía? ¡Se van a cagar con tu correo en La Araucanía! y yo hago la hue... con quien yo quiera".

Matías Godoy: "Oye cabros, yaaaa po".

"YO PUEDO HACER LA HUE..."

Camila Polizzi: "Yo puedo hacer la hueá con quien yo quiera... con la Fundación que yo quiera, con la OTEC que quiera. A ti (Polanco) no te van a dar ni un proyecto... ¡de nada!"

Matías Godoy: "Y tienen que llegar a un acuerdo, po hueona"

CP: "Pero ¿Acuerdo de qué? ¿De plata?"

MG: "No sé... ¡No! ¡No! ¡No! El acuerdo de terminar la hueá porque si no, a mí también me da miedo de meterme en un tete, po hueona"

"HABÍA TODO UN PLAN"

Camila Polizzi: "No se puede. No se puede. Ahora el hueón. Compramos la hueá de la empresa, postulamos a una hueá en La Araucanía. O sea, había todo un plan, ¿cachái?".

Matías Godoy: "Claro".

CP: "Hay una hueá que se le puede sacar provecho a la hueá, porque la OTEC (inaudible) pero hay un proyecto que puede comenzar ahora en septiembre en La Araucanía por 400 millones de pesos. Hay un proyecto que se puede ingresar en el Lorenzo Arenas (barrio de Concepción), pero el hueón no quiere nada".