Tópicos: País | Región del Biobío

Pacientes de la Teletón tendrán transporte gratuito en San Pedro de la Paz

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El recorrido especial conectará la estación Juan Pablo II del Biotren con el centro de rehabilitación, con tres servicios diarios de lunes a viernes.

La medida comenzará a operar el 15 de diciembre.

Pacientes de la Teletón tendrán transporte gratuito en San Pedro de la Paz
 Canal 9 Biobío

La línea 22 implementará buses de piso bajo para trasladar a usuarios desde el Biotren, beneficiando a las más de 2.800 familias atendidas en la región.

En el marco de la Teletón 2025, un nuevo servicio de transporte gratuito beneficiará a los usuarios del centro de rehabilitación ubicado en San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

La línea de buses 22 San Pedro anunció que, por iniciativa propia, habilitará un recorrido especial que conectará la estación Juan Pablo II del Biotren con el instituto Teletón mediante buses de piso bajo, facilitando el traslado de usuarios y sus familias.

El representante legal de la línea, Marcelo Mendoza, detalló que el servicio funcionará de lunes a viernes desde las 10:00 horas, con tres salidas durante la mañana. El trayecto comenzará en la estación del Biotren y avanzará por las calles Colo Colo y Michimalonco hasta llegar al centro.

Mendoza señaló que la medida responde al legado solidario de su padre, Miguel Mendoza, y al trabajo conjunto con la Seremi de Transportes y la dirección del instituto.

La directora de Teletón San Pedro de la Paz, Lorena Llorente, valoró la iniciativa al destacar que permitirá mejorar el acceso directo desde el Biotren, considerado el medio de transporte más inclusivo de la región.

El centro atiende a cerca de 2.800 familias -principalmente de Ñuble y Biobío- y realiza unas 350 atenciones diarias con un equipo de 80 profesionales.

El servicio gratuito comenzará a operar el 15 de diciembre y estará disponible para todos los pacientes y sus acompañantes.

