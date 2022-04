Papá de joven asesinado en Coronel: Se perdieron horas cruciales sin buscarlo

Miguel Paillán, padre de Nicolás, el adolescente de 16 años que fue encontrado sin vida en Coronel, disparó contra el sistema judicial y las policias a la llegada del Servicio Médico Legal de Concepción, cuando fue a retirar el cuerpo de su hijo

"Que la justicia haga su trabajo, pero que lo haga bien, porque no se hizo como era lo debido. Eso es lo que a mí me duele como padre de Nicolás, porque eran horas cruciales, minutos cruciales que a lo mejor hubiésemos podido salvarle la vida, se perdió mucho tiempo, muchas horas desde la pérdida de mi hijo", dijo el padre.

Añadió que fueron "casi siete horas para poder dar curso (a la investigación) e incluso después de eso se esperó por un día. Nosotros como familia hicimos la búsqueda en todo lugar y no se veía, para mí, mucho interés".

Desde la Fiscalía del Biobío se decretó el secreto total en la investigación por la muerte del menor, quien desapareció tras ir a la discoteca La Carreta junto a familiares.

Fiscalía del Biobío decretó el secreto total de la investigación por la muerte de Nicolás Paillan en Coronel. Se acoge a artículo que impide a intervinientes en la causa a conocer antecedentes durante 40 días. @Cooperativa https://t.co/x2bYIvfr22 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 19, 2022

LOS HECHOS

Su prima, Daniela Martínez, relató que "Nicolás se nos perdió dentro de la disco. Después salimos a buscarlo y según él estaba esperando fuera, en el auto, pero cuando nosotros llegamos él ya no estaba".

"Nos íbamos ya, pero se adelantó y ahí se le perdió, nadie vio nada. Yo cuando fui a declarar, en la PDI dijeron que habían citado a los guardias de la discoteca a declarar, pero estaban trabajando y no pudieron. No deberían haber estado trabajando claramente, pero trabajaron igual y no sé si declararon finalmente".

De momento se barajaban algunos antecedentes, ya que el teléfono del joven estaba en posesión de una persona condenada con salida dominical y este estaba siendo comercializado en una feria libre en la comuna de Coronel. Quien poseía el teléfono aseguró que lo había comprado en aproximadamente 70.000 pesos.

Los restos de Nicolás de 16 años, alumno de tercer año medio, amante de las bicicletas, de muchos amigos, fueron entregados a la familia para que puedan despedirlo.

Respecto a lo anterior, el abogado de la familia señaló que confirmaron "que la data de muerte es cercana a la hora de desaparición", además de que en la causa de muerte "se confirma que hay participación de terceras personas y el mecanismo cómo fue asesinado el joven", lo que dejó en reserva.

"Está determinada la forma en que se le quitó la vida, no hubo utilización de ningún tipo de armas", explicó.