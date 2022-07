Parque Eólico Las Peñas del Biobío dejará de operar un par de meses tras ataque incendiario

Tras el ataque incendiario que fue perpetrado en sus dependencias durante la madrugada del miércoles, el Parque Eólico Las Peñas, en la Región del Biobío, deberá paralizar su operación durante al menos un par de meses debido a los daños.

Según explicó Boris Fernández, encargado de servicio técnico de la unidad, una de las instalaciones atacadas fue la sala de operaciones, y sin ésta, el parque eólico no puede funcionar.

"Afecta la reducción de potencia a la red, energía que ya no se va a entregar a las casas del sector. Quemaron la central de operaciones, y si no está la central habilitada, no podemos hacer funcionar los generadores para que ingrese la energía a la red, donde está el control de las turbinas, donde se genera toda la operación en sí", expuso.

En este marco, tendrán que "hacer todo desde cero, la instalación completa, renovar competo eso, traer servidores nuevos y generar nuevamente la operación".

No obstante, la seremi de Energía, Daniela Espinoza, puntualizó que la paralización del parque eólico no tendrá efectos en el servicio de los consumidores finales.

"Lamentamos lo sucedido, es un proyecto de 9 mega watts que a raíz de lo sucedido dejó de generar", expresó, junto a lo cual quiso "dar la tranquilidad a las personas de que no afectará la continuidad del suministro eléctrico en la Provincia de Arauco".

Además del parque eólico, fue atacada la casa del guardia, hecho que dejó daños que se calculan en más de 500 millones de pesos.

Las estimaciones apuntan que la reparación del parque demoraría otros dos meses.