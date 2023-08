PDI detuvo a exadministrador del GORE Biobío: halló marihuana en allanamiento de su casa por "arista lencería"

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles al exadministrador del Gobierno Regional (GORE) del Biobío Rodrigo Martínez Fernández por porte de marihuana.

Según la información de la Fiscalía Regional, los detectives encontraron la droga en su domicilio particular, en la comuna de Chiguayante, sector 12 de Octubre, en medio de un allanamiento realizado la noche del martes, en el marco de la indagatoria de una arista local del "caso convenios".

"En el marco de la investigación del denominado caso Convenios, que lidera la fiscal de anticorrupción de la Fiscalía Regional del Biobío, María José Aguayo, se realizó ayer una entrada y registro autorizada por el tribunal, al domicilio de uno de los sujetos de interés en la causa (...) En el desarrollo de la mencionada pesquisa, el personal de la PDI encontró en la vivienda una cantidad de cannabis sativa, lo que generó que se iniciara un procedimiento policial distinto al original que motivó el allanamiento", informó el ente persecutor a través de un comunicado.

Las primeras diligencias por esta investigación por infracción a la ley de drogas, fueron impartidas por el fiscal de turno de instrucción de Concepción, Sergio Caro.

Se dispuso que Martínez pase durante esta jornada a audiencia de control de detención al Juzgado de Garantía de Chiguayante, por infringir la ley 20.000 de drogas.

El allanamiento se registró en el marco de la "arista lencería" del "caso convenios", que tiene relación con Camila Polizzi, dos veces candidata política por Concepción, quien presuntamente arrendó la fundación En Ti para postular a un proyecto de 250 millones de pesos adjudicado con el GORE y, luego, compró, entre otros objetos, ropa y lencería.

El lunes, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, aceptó la renuncia de Martínez y otros dos funcionarios de confianza por este caso: el jefe de gabinete, Rodrigo Alarcón, y el jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña, cuyos domicilios también fueron allanados por la PDI.

Ayer, Canal 13 reveló conversaciones que dan cuenta de que los tres exfuncionarios habrían estado en alerta hace cuatro meses de las irregularidades.

