Penco: Ayuda coordinada de organismos públicos será entregada durante el toque de queda

El Estado de Chile, el Gobierno, los municipios y las Fuerzas Armadas informaron que la entrega de ayuda directa a las familias se concretará durante el toque de queda, a partir de las 22:00 horas, y se realizará previa coordinación con dirigentes vecinales registrados en las municipalidades.

Las autoridades coincidieron en la medida para no provocar el caos que se vivió el sábado en cuanto a la gran cantidad de personas que llegó intentando ingresar directamente, pese a la prohibición, a Lirquén. Con ello, se dio cuenta de un plan de ordenamiento vial en Penco para tener claramente diseñada la pista y no atochar la ruta.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, detalló el plan: "Se va a hacer un control vehicular entre las 8:00 de la mañana y las 18:00 horas. Va a ser el tiempo en el cual va a estar restringido. Vamos a informar con 24 horas de anticipación para que las personas que se quieran desplazar a los diferentes barrios puedan planificar y tener esta información".

Asimismo, precisó que durante esta jornada "vamos a estar trabajando en el barrio Gabriela Mistral y, por tanto, su acceso va a estar controlado. Además, vamos a estar trabajando en la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (Fibe) en el barrio Ríos de Chile. Es un barrio bien extenso, con blocks que fueron afectados y por tanto va a ser fundamental resguardar. Y adicionalmente, la tercera zona va a ser el Cerro Rahue".

Durante la noche del sábado ingresó el primer convoy con ayuda con 40 camiones que son descargados por 200 voluntarios, que entregan la ayuda en los sectores que la necesitan.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, precisó que "anoche se entregó la ayuda masiva en todo el Cerro Rahue, Vista Hermosa, Antonio Varas, Geo Chile y Villa Miramar. En esta entrega masiva, que estamos hablando de más de 40 camiones y más de 200 voluntarios que registran la ayuda, solo se les pedimos a las personas que firmen su dirección. Hoy día le corresponde a todo Ríos de Chile".

Los camiones salen directamente desde el centro logístico que está en la ciudad de Talcahuano.

Respecto a quienes insistan con la ayuda particular, se coordina que cumplan con el plan de ordenamiento vial para no entorpecer las labores de los equipos.

En Penco, alrededor de 17.380 hogares y unas 5.800 viviendas resultaron afectadas por el fuego; mientras que en en Lirquén, 4.300 casas y 720 departamentos están con pérdida total. El resultado preliminar del municipio da cuenta de una afectación directa de 20.000 personas, lo que representa a casi la mitad de la población de la comuna.