Pequeños agricultores de Alto Biobío sufren muerte de animales por inanición ante falta de forraje

Una compleja situación se vive en el alejado sector de Perales de Pitril en la comuna de Alto Biobío, a consecuencia de las nevadas y el corte de caminos que no permiten llegar con forraje, razón por la que se reportan las primeras muertes de animales por inanición.

Liria Vita, vecina de Pitril, contó que dos caballos ya murieron y dos de sus ovejas están desaparecidas. "Están faltando los víveres, está faltando todo tanto para nosotros y los animales", señaló.

"Empezó a nevar el 24 de junio, han muerto chanchos y vacunos con la nieve, tengo dos ovejas que se han caído ya que están preñadas, se atraparon en la nieve y no las hemos encontrado", agregó.

La situación se complica aún más al no poder llegar ni por tierra ni por aire. Ante el debilitamiento de los caballares están impedidos de bajar con ellos hasta Ralco, debido a que es un viaje de aproximadamente cuatro horas.

"Yo tengo comprada avena, harina, ahora lo tengo encargado aquí y no lo puedo llevar, lo que se necesita es el alimento y si no han comido los animales van a empezar a morir y ahora a fines de agosto llega la lluvia y no va a quedar nada", añadió Vita.

Gobierno: "No hemos tenido ventanas ni días para poder salir"

El Gobierno no ha podido constatar la muerte de los animales como indican los vecinos, debido a que el 10 de julio fue el último día en que pudieron llegar con ayuda. Posteriormente la nieve impide a los organismos estatales de asistencia agrícola como Indap llegar con forraje.

Karen Valenzuela, encargada de Indap en Alto Biobío, dijo que "no contamos con acceso de caminos para poder subir donde ellos. Por aire tenemos todas las gestiones realizadas con Carabineros pero lamentablemente no hemos tenido ventanas ni días para poder salir. La comuna ha estado súper afectada por un clima que no permite las salidas".

"Ha habido lluvia, eventos nuevamente de nevadas menores, por lo tanto estamos a la espera de poder tener un buen clima para poder salir, entendiendo que nosotros contamos con el acopio del alimento para esas familias en el mismo Alto Biobío", añadió la autoridad.