Protestas y eventuales alzas en pasajes provoca incesante aumento de las bencinas en el Gran Concepción

El alza sostenida de las bencinas en el país llevan a que los servicentros vendan el litro de combustible a más de 900 pesos el litro en el Biobío, dependiendo de su octanaje, situación que lleva a que conductores se manifiesten en contra de esta situación en el Gran Concepción.

La molestia e incomprensión de pagar un alto valor surge al no encontrar razonable que teniendo a la refinería de la Empresa Nacional del Petroleo (Enap) en el territorio, se pague mucho más que en otras regiones.

Ante esta situación se corre el riesgo que el transporte no regulado, ante el aumento del costo operacional, se vea obligado a subir el valor del pasaje.

Jaime Aravena, seremi de Transportes del Biobío, explicó que "en el caso de buses no regulados, se van rigiendo de acuerdo a costos operacionales y ahí podría haber una alza de tarifa, la que tiene que estar informada al Ministerio de Transportes con 30 días antes, no se pueden subir arbitrariamente. No hemos tenido muchos solicitudes, solamente algunos taxis colectivos".

En el caso de los buses regulados, que conectan a la mayor cantidad de comunas del Gran Concepción, a excepción de Lota, Coronel, Florida y Santa Juana, existe una fijación y congelamiento de la tarifa máxima a cobrar.

"En el caso del Gran Concepción y los servicios regulados, desde el estallido social, tenemos congelada la tarifa en 530 pesos y las diferencias que han ido surgiendo, producto del alza petróleo han sido absorbidas por el Ministerio de Transportes a fin de compensar esa diferencia", expuso la autoridad.

Buscan al autor del derrape

El domingo pasado, un centenar de motociclistas rodearon la plaza de la Independencia en Concepción en señal de protesta; sin embargo la noche del lunes, en Coronel, se registró una peligrosa acción a escasos centímetros de un surtidor de bencina en un servicentro de la calle Juan Antonio Ríos.

El capitán Sergio Bravo, comisario (s) de Coronel, explicó que "este grupo de personas se junta con la finalidad de dar a conocer su desagrado por el alza constante que ha tenido el combustible a nivel nacional".

"Se están indagando grabaciones que posee el servicentro, como también cámaras que se encuentran en las inmediaciones para poder determinar alguna identificación del vehículo y con ello proceder a la denuncia. Se trata de tipificar una infracción al tránsito por el peligro que conllevó este tipo de acción al ejecutarse al interior de un servicentro con las sustancias peligrosas y químicas que al interior permanencen", añadió.