Psíquico se sumó al equipo de búsqueda de la joven extraviada en Chiguayante

El reconocido psíquico Ismael Torres se sumó voluntariamente a la búsqueda de Tamara Zurita, joven voluntaria de la Teletón desaparecida el pasado martes en el sector Altos de Chiguayante, en la Región del Biobío.

El hombre que hace 18 años colabora con las policías, explicó que "ella está en el agua. Lo que pasa es que yo al tocar la fotografía me muestra donde ella está, alrededor, todo lo que la circunda, ya sea agua, islotes, entonces en la mañana yo me encontraba en un islote, veía un poco de agua y se veían dos techos separados, y me coinciden con los techos que están ahí".

Precisó que "las coincidencias de las casas que vimos denante desde el bote, son dos casas separadas, de un solo piso, el material -del techo- es zinc".

Durante este domingo se dispusieron diversos medios por parte de Bomberos y distintas instituciones como ICEBiobío, a cargo de las comunicaciones y las tomas aéreas de dron que la PDI utiliza para verificar el correcto rastreo de los islotes que presenta el Biobío.

Quinto día de búsqueda de Tamara Zurita. Son 120 personas que participan en el operativo en Chiguayante. Se sumó un psíquico. Video: gentileza @ICEBiobio @Cooperativa pic.twitter.com/iFMQJ2fAJd — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 30 de septiembre de 2018

En total 120 personas participan este domingo de la búsqueda.