Rector no descarta cierre del campus de la Universidad de Concepción ante hechos de violencia

Los graves hechos de violencia ocurridos al interior de la Universidad de Concepción durante los últimos meses llevaron a que la rectoría, por primera vez en la historia de la casa de estudios, autorice el ingreso de Carabineros para efectuar patrullajes al interior del campus, pero además, se puso sobre la mesa la posibilidad de cerrar el perímetro y controlar los accesos.

La Universidad de Concepción es una institución privada que dispone de guardias para resguardar a las más de 27 mil personas que a diario circulan por sus prados, sin embargo la seguridad privada está sobrepasada.

El coronel Cristian Milla, prefecto de Carabineros de Concepción confirmó que suscribieron un acuerdo con el plantel estudiantil. "La próxima semana van a comenzar los patrullajes", confirmó.

"Se nos autorizaría el ingreso a la Universidad. Lo que se sostuvo en esta mesa de trabajo fue que Carabineros va a acrecentar los patrullajes preventivos acá en la Universidad de Concepción. Carabineros va a ingresar sobre todo a los sectores de esparcimiento de la ciudadanía", agregó.

Cierre del campus

La UdeC siempre ha estado abierta a la ciudad. Sus prados, aulas y facultades son paseo abierto para quienes visitan Concepción, pero eso hay se ve amenazado.

El rector Carlos Saavedra expuso que de no haber buenos resultados con la intervención policial esa alternativa está sobre la mesa.

"No es posible imaginar la ciudad sin el campus de la Universidad abierta, sin embargo no es posible descartar medidas que cambien la historia de nuestra ciudad si es que no somos capaces de resolver y garantizar la seguridad de nuestra comunidad. Siempre puede considerarse", puntualizó Saavedra.

"No nos pueden ganar los flaites"

En la reunión de coordinación entre autoridades, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, pidió expresamente que no se cierre el campus.

"No nos pueden ganar los flaites, que se vayan a otro lado. Nosotros queremos nuestra Universidad abierta para venir a disfrutar, no queremos que nos ganen los delincuentes, por lo tanto ese esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos", afirmó el jefe comunal.