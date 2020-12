Región del Biobío registró un récord de contagios diarios por Covid-19: 425 casos nuevos

La Región del Biobío este sábado marcó un récord en la cantidad de contagios diarios por Covid-19 tras registrar un total de 425 casos nuevos.

Esta cifra coincide con el comienzo de la primera cuarentena en Los Ángeles, comuna que por meses ha sido la con mayor número de nuevos casos diarios, llegando a 52 en el último reporte del Minsal.

El alcalde angelino, Esteban Krause (PR), aseguró que "salir de esta etapa va a depender de nosotros, de cómo nos cuidamos, de seguir restringiendo nuestra movilidad. Hay cosas que se pueden hacer después y en esa línea pedir a todos lo vecinos y vecinas su cooperación porque nos interesa que estos procesos no sean muy largos, y para que no sean largos tenemos que generar algunas restricciones y esfuerzos personales para que esta situación no se mantenga por mucho tiempo".

Por otra parte, el Seremi de Salud, Héctor Muñoz, informó que pese a que habrá controles aleatorios, no se tiene "considerado un cordón sanitario para Los Ángeles, al tener una comuna en cuarentena nuestra fiscalización se hace de forma aleatoria en cualquier lugar de la comuna".

En la región, Concepción concentra el mayor número de casos acumulados con 6.086, seguido por Los Ángeles con 3.868.

A nivel regional hay más de 40.300 contagios, con 669 fallecidos por el virus.