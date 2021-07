RN le pide al general (r) Hermes Soto que sea su candidato a senador por el Biobío

La mesa regional de Renovación Nacional en el Biobío confirmó que le solicitó formalmente al ex general director de Carabineros, Hermes Soto Isla, que sea su carta para competir por un cupo al Senado representando, en calidad de independiente, a la región.

Era un secreto a voces la cercanía del oficial en retiro con el partido liderado por Francisco Chahuán, sumando a ello que uno de los hijos de Soto, en cupo de RN, ocupa el cargo de seremi de Minería en la Región del Biobío.

Claudio Eguiluz, presidente de RN Biobío, confirmó que "la verdad que para poder ofrecer la candidatura tenía que ganar Francisco Chahuán como presidente nacional y Claudio Eguiluz como presidente regional y las dos cosas sucedieron, por lo tanto, dimos el segundo paso de ofrecerle oficialmente a don Hermes Soto que estudiara, analizara y ojalá aceptara ser candidato a senador por el Biobío".

Sobre los atributos de Soto para ingresar a la política, Eguiluz expuso que "hizo una carrera extraordinaria en Carabineros, estuvo en gran parte de las regiones, conoce muy bien la realidad, le tocó estar al mando de 60 mil a 70 mil hombres como es la institución con el tremendo prestigio que tiene Carabineros, además que lo hizo tremendamente bien. Creo que tiene atributos de sobra, mucho más que muchos senadores que están actualmente en ejercicio".

Hermes Soto desde que salió de Carabineros tras el asesinato y ocultamiento de pruebas en el caso Catrillanca no habló más públicamente. En ese caso se identifica un eventual conflicto al momento de volver a ingresar a la esfera pública.

Al respecto, Eguiluz expuso que "no veo ningún conflicto. Si Hermes Soto no tenía nada en eso y salió absolutamente libre de eso. No estuvo involucrado asó que no es tema".